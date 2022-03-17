«Юта» обыграла «Чикаго», «Лейкерс» уступили «Миннесоте»

переигралав матче регулярного чемпионата НБА со счетом 125:110 (27:27, 27:22, 35:32, 36:29).

Значительный вклад в успех хозяев внес Донован Митчелл — 37 очков. Руди Гобер же заработал дабл-дабл (14 очков и 20 подборов).

У «Чикаго» выделился Зак Лавин, на его счету 33 очка. Никола Вучневич заработал дабл-дабл (10 очков и 11 подборов).

В параллельной игре «Миннесота» обыграла «Лейкерс» со счетом 124:104 (31:17, 36:29, 19:31, 38:27).

Значительный вклад в успех хозяев внес Карл-Энтони Таунс — 30 очков. У «Лейкерс» выделился Леброн Джеймс, на его счету 19 очков.

Также «Бруклин» переиграл «Даллас» со счетом 113:111 (30:23, 31:35, 30:21, 20:34).

Самым результативным в составе победителей был Лука Дончич, набравший 37 очков. У «Нетс» больше всех набрал Кевин Дюрант — дабл-дабл из 23 очков и 10 передач.

Другие результаты дня:

«Хьюстон» — «Финикс» — 112:129 (31:35, 27:24, 24:36, 30:34)

«Сакраменто» — «Милуоки» — 126:135 (31:28, 30:40, 31:33, 34:34)

«Голден Стэйт» — «Бостон» — 88:110 (17:23, 15:25, 37:31, 19:31)

«Вашингтон» — «Денвер» — 109:127 (28:34, 24:39, 29:31, 28:23)

«Кливленд» — «Филадельфия» — 114:118 (23:30, 36:42, 31:13, 24:33)

«Клипперс» — «Торонто» — 100:103 (26:28, 18:26, 30:24, 26:25)

«Сан-Антонио» — «Оклахома» — 122:120 (37:29, 31:27, 30:35, 24:29)

«Нью-Йорк» — «Портленд» — 128:98 (37:29, 29:26, 28:19, 34:24)

«Шарлотт» — «Атланта» — 116:106 (29:33, 33:34, 23:18, 31:21)