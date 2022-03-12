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    50 очков Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Вашингтон», «Юта» уступила «Сан-Антонио»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Вашингтон Уизардс Орландо Мэджик Миннесота Тимбервулвз Атланта Хоукс Лос-Анджелес Клипперс Мемфис Гриззлиз Нью-Йорк Никс Хьюстон Рокетс Даллас Маверикс Бостон Селтикс Детройт Пистонс Шарлотт Хорнетс Майами Хит Кливленд Кавальерс Юта Джаз Сан-Антонио Спёрс
    «Лейкерс» одержали победу над «Вашингтоном» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 122:109 (26:26, 26:33, 37:23, 33:27).

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным игроком в составе хозяев стал Леброн Джеймс, набравший 50 очков. Также лидер «Лейкерс» совершил 7 подборов и отдал 6 передач.

    У гостей лучшим стал Кайл Кузма — 23 очка, 7 подборов и 3 передачи.

    «Лейкерс» (28-37) занимают 9-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Вашингтон» (29-35) — 11-й на Востоке.

    Также «Сан-Антонио» переиграл «Юту» со счетом 104:102 (30:33, 20:26, 14:15, 40:28).

    Самым результативным у победителей стал Дежуанте Мюррей, набравший 27 очков. У проигравших 24 очка заработал Донован Митчелл.

    Эта победа стала для главного тренера «Сперс» Грегга Поповича 1336-й за карьеру в НБА. Поэтому показателю он вышел на первое место в истории лиги. Напомним, что Попович — пятикратный чемпион НБА, он возглавляет «Сан-Антонио» с 1996 года.

    Другие результаты:

    «Майами» — «Кливленд» — 117:105 (28:18, 30:39, 27:15, 32:33)
    «Нью-Орлеан» — «Шарлотт» — 120:142 (24:25, 31:36, 27:42, 38:39)
    «Бостон» — «Детройт» — 114:103 (32:34, 29:28, 31:28, 22:13)
    «Хьюстон» — «Даллас» — 100:113 (23:31, 21:36, 28:29, 28:17)
    «Мемфис» — «Нью-Йорк» — 118:114 (34:30, 27:26, 26:40, 31:18)
    «Атланта» — «Клипперс» — 112:106 (33:24, 27:35, 30:26, 22:21)
    «Орландо» — «Миннесота» — 118:110 (24:36, 36:29, 37:28, 21:17)

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