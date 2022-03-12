50 очков Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Вашингтон», «Юта» уступила «Сан-Антонио»

одержали победу надв матче регулярного чемпионата НБА со счетом 122:109 (26:26, 26:33, 37:23, 33:27).

Самым результативным игроком в составе хозяев стал Леброн Джеймс, набравший 50 очков. Также лидер «Лейкерс» совершил 7 подборов и отдал 6 передач.

У гостей лучшим стал Кайл Кузма — 23 очка, 7 подборов и 3 передачи.

«Лейкерс» (28-37) занимают 9-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Вашингтон» (29-35) — 11-й на Востоке.

Также «Сан-Антонио» переиграл «Юту» со счетом 104:102 (30:33, 20:26, 14:15, 40:28).

Самым результативным у победителей стал Дежуанте Мюррей, набравший 27 очков. У проигравших 24 очка заработал Донован Митчелл.

Эта победа стала для главного тренера «Сперс» Грегга Поповича 1336-й за карьеру в НБА. Поэтому показателю он вышел на первое место в истории лиги. Напомним, что Попович — пятикратный чемпион НБА, он возглавляет «Сан-Антонио» с 1996 года.

Другие результаты:

«Майами» — «Кливленд» — 117:105 (28:18, 30:39, 27:15, 32:33)

«Нью-Орлеан» — «Шарлотт» — 120:142 (24:25, 31:36, 27:42, 38:39)

«Бостон» — «Детройт» — 114:103 (32:34, 29:28, 31:28, 22:13)

«Хьюстон» — «Даллас» — 100:113 (23:31, 21:36, 28:29, 28:17)

«Мемфис» — «Нью-Йорк» — 118:114 (34:30, 27:26, 26:40, 31:18)

«Атланта» — «Клипперс» — 112:106 (33:24, 27:35, 30:26, 22:21)

«Орландо» — «Миннесота» — 118:110 (24:36, 36:29, 37:28, 21:17)