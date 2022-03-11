«Бруклин» обыграл на выезде «Филадельфию», «Денвер» дома уступил «Голден Стэйт»

проигралав матче регулярного чемпионата НБА — 100:129 (23:40, 28:32, 19:30, 30:27).

В составе победителей самым результативным стал Кевин Дюрант — у него 25 очков и 14 подборов. Еще 24 очка набрал Сет Карри, 22 — у Кайри Ирвинга.

У проигравших дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов оформил Джоэл Эмбиид, а бывший игрок «Нетс» Джеймс Харден набрал 11 очков, выйдя на третье место в истории НБА по количеству реализованных трехочковых.

В еще одном матче «Голден Стэйт» вырвал победу у «Денвер» — 113:102 (30:29, 21:31, 37:24, 25:18).

Значительный вклад в успех гостей внес Стефен Карри, принесший своей команде 34 очка.

В составе хозяев самым результативным игроком оказался Никола Йокич с 23 очками и 12 подборами.

Победная серия «Денвера» прервалась на отметке в четыре матча.