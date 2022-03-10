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    «Финикс» гарантировал себе попадание в плей-офф, «Лейкерс» проиграли «Хьюстону»

    Баскетбол НБА Финикс Санз Майами Хит Сакраменто Кингз Денвер Наггетс Юта Джаз Портленд Трэйл Блэйзерс Даллас Маверикс Нью-Йорк Никс Сан-Антонио Спёрс Торонто Рэпторс Хьюстон Рокетс Лос-Анджелес Лейкерс Орландо Мэджик Оклахома-Сити Тандер Миннесота Тимбервулвз Милуоки Бакс Атланта Хоукс Детройт Пистонс Чикаго Буллз Бостон Селтикс Шарлотт Хорнетс
    «Финикс» обыграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 111:90.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    «Санз» лидируют в таблице Западной конференции с 53 победами и 13 поражениями. Благодаря победе над «Майами» «Финикс» первым в сезоне-2021/22 гарантировал себе попадание в плей-офф НБА.

    Команда не сможет опуститься ниже шестого места, которое гарантирует прямое попадание в плей-офф.

    Плей-офф НБА в сезоне-2021/22 стартует 16 апреля.

    В другой игре дня «Хьюстон» переиграл «Лейкерс» — 139:130 ОТ (32:38, 36:25, 29:35, 23:22, 19:10).

    Самым результативным в составе победителей был Джелен Грин, набравший 32 очка. У «Лейкерс» больше всех набрал Расселл Уэстбрук — 27 очков.

    В активе Леброна Джеймса трипл-дабл из 20 очков, 14 подборов и 11 передач.

    Другие результаты:

    «Шарлотт» — «Бостон» — 101:115 (22:29, 26:23, 30:35, 23:28)
    «Детройт» — «Чикаго» — 108:114 (26:25, 30:28, 35:31, 17:30)
    «Милуоки» — «Атланта» — 124:115 (37:26, 31:28, 25:32, 31:29)
    «Миннесота» — «Оклахома-Сити» — 132:102 (32:21, 42:26, 27:32, 31:23)
    «Нью-Орлеан» — «Орландо» — 102:108 (17:30, 24:26, 32:25, 29:27)
    «Сан-Антонио» — «Торонто» — 104:119 (29:34, 32:24, 23:33, 20:28)
    «Даллас» — «Нью-Йорк» — 77:107 (17:31, 17:30, 31:22, 12:24)
    «Юта» — «Портленд» — 123:85 (33:15, 30:20, 33:14, 27:36)
    «Сакраменто» — «Денвер» — 100:106 (29:32, 22:31, 26:17, 23:26)

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