«Финикс» гарантировал себе попадание в плей-офф, «Лейкерс» проиграли «Хьюстону»

обыгралв матче регулярного чемпионата НБА со счетом 111:90.

«Санз» лидируют в таблице Западной конференции с 53 победами и 13 поражениями. Благодаря победе над «Майами» «Финикс» первым в сезоне-2021/22 гарантировал себе попадание в плей-офф НБА.

Команда не сможет опуститься ниже шестого места, которое гарантирует прямое попадание в плей-офф.

Плей-офф НБА в сезоне-2021/22 стартует 16 апреля.

В другой игре дня «Хьюстон» переиграл «Лейкерс» — 139:130 ОТ (32:38, 36:25, 29:35, 23:22, 19:10).

Самым результативным в составе победителей был Джелен Грин, набравший 32 очка. У «Лейкерс» больше всех набрал Расселл Уэстбрук — 27 очков.

В активе Леброна Джеймса трипл-дабл из 20 очков, 14 подборов и 11 передач.

Другие результаты:

«Шарлотт» — «Бостон» — 101:115 (22:29, 26:23, 30:35, 23:28)

«Детройт» — «Чикаго» — 108:114 (26:25, 30:28, 35:31, 17:30)

«Милуоки» — «Атланта» — 124:115 (37:26, 31:28, 25:32, 31:29)

«Миннесота» — «Оклахома-Сити» — 132:102 (32:21, 42:26, 27:32, 31:23)

«Нью-Орлеан» — «Орландо» — 102:108 (17:30, 24:26, 32:25, 29:27)

«Сан-Антонио» — «Торонто» — 104:119 (29:34, 32:24, 23:33, 20:28)

«Даллас» — «Нью-Йорк» — 77:107 (17:31, 17:30, 31:22, 12:24)

«Юта» — «Портленд» — 123:85 (33:15, 30:20, 33:14, 27:36)

«Сакраменто» — «Денвер» — 100:106 (29:32, 22:31, 26:17, 23:26)