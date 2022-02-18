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    «Майами» обыграл «Шарлотт», «Бруклин» проиграл «Вашингтону»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Клипперс Хьюстон Рокетс Милуоки Бакс Филадельфия Сиксерс Даллас Маверикс Бруклин Нетс Вашингтон Уизардс Шарлотт Хорнетс Майами Хит
    В матче регулярного чемпионата НБА «Майами» в овертайме обыграл «Шарлотт» — 111:107 OT (37:30, 10:24, 17:17, 23:16, 10:10, 14:10).

    Кайл Лоури
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    Кайл Лоури

    Лучшей результативностью в составе победителей отметился Кайл Лоури с 25 очками. В «Шарлотте» самым результативным игроком стал Майлз Бриджес с дабл-даблом из 29 очков и 11 подборов.

    Его одноклубник Ламело Болл, который был удален во втором овертайме из-за большого количества нарушений, оформил трипл-дабл из 14 очков, 10 подборов и 14 передач.

    В параллельном поединке «Бруклин» проиграл «Вашингтону» со счетом 103:117 (28:26, 23:29, 27:23, 25:39).

    Самым результативным игроком в «Бруклине» стал Патрик Миллз с 22 очками. Самым эффективным в «Вашингтоне» стал японский форвард Руи Хатимура с 20 очками.

    Другие результаты:

    «Нью-Орлеан» — «Даллас» — 118:125 (27:45, 31:26, 23:34, 37:20)
    «Милуоки» — «Филадельфия» — 120:123 (27:24, 34:45, 32:31, 27:23)
    «Клипперс» — «Хьюстон» — 142:111 (36:27, 35:32, 36:20, 35:32)

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