Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеМесси не может — Мбаппе поможет. Парижане дожали «Реал» на «Парк де Пренс»
  • 11:05
    • Сборная России вышла в полуфинал хоккейного турнира на Олимпиаде
  • 09:50
    • Сборная Словакии обыграла американцев и вышла в полуфинал олимпийского турнира
  • 10:47
    • СМИ: «Зенит» готов предложить Дзюбе новый контракт
  • 09:19
    • Валиева выступит в показательных выступлениях на Олимпиаде, если попадет в тройку призеров
  • 08:20
    • Объявлен состав сборной России по хоккею на матч с Данией на ОИ-2022
    Все новости спорта

    50 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» переиграть «Индиану», «Бостон» разгромил «Филадельфию» с разницей «+48»

    Баскетбол НБА Финикс Санз Лос-Анджелес Клипперс Шарлотт Хорнетс Миннесота Тимбервулвз Милуоки Бакс Индиана Пэйсерс Мемфис Гриззлиз Атланта Хоукс Кливленд Кавальерс Филадельфия Сиксерс Бостон Селтикс Майами Хит Даллас Маверикс
    «Милуоки» переиграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:119 (34:27, 35:36, 30:31, 29:25).

    Яннис Адетокунбо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Яннис Адетокунбо

    Самым результативным игроком «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо, набравший 50 очков. Также на счету баскетболиста дабл-дабл.

    Бадди Хилд из «Индианы» заработал 36 очков.

    В другом матче «Филадельфия» на своем паркете крупно проиграла «Бостону» — 87:135 (22:32, 20:37, 16:32, 29:34).

    В составе хозяев самым результативным игроком стал Джоэл Эмбиид, набравший 19 очков. 29 очков заработал Джейлен Браун из «Селтикс».

    Дабл-дабл и 28 очков на счету Джейсона Тейтума.

    Также «Финикс» обыграл «Клипперс» со счетом 103:96 (22:26, 31:21, 28:25, 22:24).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, набравший 26 очков.

    «Финикс» одержал шестую победу подряд.

    Другие результаты:

    «Майами» — «Даллас» — 99:107 (28:23, 31:28, 19:30, 21:26)
    «Атланта» — «Кливленд» — 124:116 (34:36, 32:25, 28:29, 30:26)
    «Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 109:121 (27:37, 26:28, 30:28, 26:28)
    «Миннесота» — «Шарлотт» — 126:120 OT (27:24, 25:34, 26:29, 30:21, 18:12)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия не закончит четвертьфинал разгромной победой
  • Россия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Ливерпуль» легко выиграет у «Интера» в Милане?
  • «Интер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Бавария» забьет «Зальцбургу» больше трех мячей?
  • «Зальцбург» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.84
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Зальцбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  6.05
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Порту — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •