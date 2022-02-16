50 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» переиграть «Индиану», «Бостон» разгромил «Филадельфию» с разницей «+48»

Самым результативным игроком «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо, набравший 50 очков. Также на счету баскетболиста дабл-дабл.
Бадди Хилд из «Индианы» заработал 36 очков.
В другом матче «Филадельфия» на своем паркете крупно проиграла «Бостону» — 87:135 (22:32, 20:37, 16:32, 29:34).
В составе хозяев самым результативным игроком стал Джоэл Эмбиид, набравший 19 очков. 29 очков заработал Джейлен Браун из «Селтикс».
Дабл-дабл и 28 очков на счету Джейсона Тейтума.
Также «Финикс» обыграл «Клипперс» со счетом 103:96 (22:26, 31:21, 28:25, 22:24).
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, набравший 26 очков.
«Финикс» одержал шестую победу подряд.
Другие результаты:
«Майами» — «Даллас» — 99:107 (28:23, 31:28, 19:30, 21:26)
«Атланта» — «Кливленд» — 124:116 (34:36, 32:25, 28:29, 30:26)
«Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 109:121 (27:37, 26:28, 30:28, 26:28)
«Миннесота» — «Шарлотт» — 126:120 OT (27:24, 25:34, 26:29, 30:21, 18:12)