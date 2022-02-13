«Лейкерс» проиграли «Голден Стэйт», «Бруклин» потерпел 11-е фиаско подряд

обыгралв матче регулярного чемпионата НБА — 117:115 (32:26, 33:36, 30:32, 22:21).

Значительный вклад в успех хозяев внес Клэй Томпсон — 33 очка. У «Лейкерс» выделился Леброн Джеймс, на его счету 26 очков и 14 подборов.

В другой игре «Бруклин» проиграл «Майами» со счетом 111:115 (26:26, 32:38, 18:27, 35:24).

Это поражение стало для «Нетс» 11-м подряд.

Самым результативным игроком матча стал Кайри Ирвинг из «Бруклина» с 29 очками.

Также «Филадельфия» обыграла «Кливленд» со счетом 103:93 (15:36, 28:38, 32:25, 43:26).

Самым результативным в составе победителей был Джоэл Эмбиид, оформивший трипл-дабл из 40 очков, 14 подборов и 10 передач. У «Кавальерс» больше всех набрал Дариус Гарлэнд — 27 очков.

Другие результаты:

«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 114:124 (33:37, 20:22, 29:39, 32:26)

«Вашингтон» — «Сакраменто» — 110:123 (29:24, 36:35, 23:33, 22:31)

«Шарлотт» — «Мемфис» — 118:125 (15:36, 28:38, 32:25, 43:26)

«Торонто» — «Денвер» — 109:110 (25:31, 32:25, 29:27, 23:27)

«Чикаго» — «Оклахома» — 106:101 (22:29, 28:25, 31:26, 25:21)

«Даллас» — «Клипперс» — 97:99 (26:23, 22:26, 19:21, 30:29)

«Финикс» — «Орландо» — 132:105 (36:26, 31:27, 33:25, 32:27)