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    Финикс прервал серию побед, «Клипперс» обыграли «Лейкерс»

    Баскетбол НБА Атланта Хоукс Финикс Санз Сан-Антонио Спёрс Майами Хит Торонто Рэпторс Чикаго Буллз Миннесота Тимбервулвз Детройт Пистонс Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стэйт Уорриорз Сакраменто Кингз
    «Атланта» переиграла «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:115 (32:30, 32:31, 36:30, 24:24).

    Энтони Дэвис
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    Энтони Дэвис

    Самым результативным игроком у «Атланты» стал Джон Коллинс, набравший 19 очков и 10 подборов.

    Лучше всех у «Финикса» выступил Крис Пол, у него 18 очков и 12 передач.

    Еще в одной игре «Клипперс» обыграли «Лейкерс» со счетом 111:110 (34:23, 39:31, 21:29, 32:31).

    Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «озерников» Энтони Дэвис, набравший 30 очков. «Клипперс» победили «Лейкерс» в пятый раз подряд.

    Также «Голден Стэйт» победил «Сакраменто» — 126:114 (34:23, 39:31, 21:29, 32:31).

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Миннесота» — 117:128 (32:31, 35:34, 27:38, 23:25)
    «Торонто» — «Чикаго» — 127:120 OT (26:24, 28:26, 33:31, 27:33, 13:6)
    «Сан-Антонио» — «Майами» — 95:112 (19:21, 28:36, 19:31, 29:24)

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