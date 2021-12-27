«Кливленд» разгромил «Торонто» с разницей в 45 очков, «Чикаго» победил «Индиану»

Наибольший вклад в победу «Кливленда» внес разыгрывающий Дариус Гарлэнд — 22 очка, 4 подбора и 8 передач.
Самым результативным в составе «Торонто» стал японский форвард Юта Ватанабэ, оформивший дабл-дабл, — 26 очков, 13 подборов и 1 передача.
Также «Чикаго» одержал победу над «Индианой» со счетом 113:105 (33:27, 30:21, 24:31, 26:26).
Лучшую результативность в игре показал защитник «Буллз» Зак Лавин, набрав 32 очка.
В параллельной игре «Клипперс» дома проиграли «Денверу» со счетом 100:103 (30:32, 25:32, 28:15, 17:24).
Другие результаты:
«Сан-Антонио» — «Детройт» — 144:109 (38:30, 40:24, 41:26, 25:29)
«Оклахома» — «Нью-Орлеан» — 117:112 (32:18, 25:31, 32:32, 28:31).
«Вашингтон» — «Филадельфия» — 96:117 (31:25, 24:38, 17:29, 24:25)
«Майами» — «Орландо» — 93:83 (22:24, 20:15, 30:21, 21:23)
«Сакраменто» — «Мемфис» — 102:127 (24:20, 26:29, 27:40, 25:38)