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    «Кливленд» разгромил «Торонто» с разницей в 45 очков, «Чикаго» победил «Индиану»

    Баскетбол НБА Сакраменто Кингз Мемфис Гриззлиз Орландо Мэджик Майами Хит Кливленд Кавальерс Торонто Рэпторс Вашингтон Уизардс Филадельфия Сиксерс Оклахома-Сити Тандер Сан-Антонио Спёрс Детройт Пистонс Индиана Пэйсерс Чикаго Буллз Лос-Анджелес Клипперс Денвер Наггетс
    «Кливленд» разгромил «Торонто» с разницей в 45 очков — 144:99 (35:34, 37:21, 46:23, 26:21).

    Дариус Гарлэнд
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    Дариус Гарлэнд

    Наибольший вклад в победу «Кливленда» внес разыгрывающий Дариус Гарлэнд — 22 очка, 4 подбора и 8 передач.

    Самым результативным в составе «Торонто» стал японский форвард Юта Ватанабэ, оформивший дабл-дабл, — 26 очков, 13 подборов и 1 передача.

    Также «Чикаго» одержал победу над «Индианой» со счетом 113:105 (33:27, 30:21, 24:31, 26:26).

    Лучшую результативность в игре показал защитник «Буллз» Зак Лавин, набрав 32 очка.

    В параллельной игре «Клипперс» дома проиграли «Денверу» со счетом 100:103 (30:32, 25:32, 28:15, 17:24).

    Другие результаты:

    «Сан-Антонио» — «Детройт» — 144:109 (38:30, 40:24, 41:26, 25:29)
    «Оклахома» — «Нью-Орлеан» — 117:112 (32:18, 25:31, 32:32, 28:31).
    «Вашингтон» — «Филадельфия» — 96:117 (31:25, 24:38, 17:29, 24:25)
    «Майами» — «Орландо» — 93:83 (22:24, 20:15, 30:21, 21:23)
    «Сакраменто» — «Мемфис» — 102:127 (24:20, 26:29, 27:40, 25:38)

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