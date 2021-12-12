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    «Юта» разгромила «Вашингтон», «Голден Стэйт» проиграл «Филадельфии»

    Баскетбол НБА Хьюстон Рокетс Мемфис Гриззлиз Майами Хит Чикаго Буллз Кливленд Кавальерс Сакраменто Кингз Юта Джаз Вашингтон Уизардс Сан-Антонио Спёрс Денвер Наггетс Голден Стэйт Уорриорз Филадельфия Сиксерс
    «Юта» обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 123:98 (28:24, 22:27, 31:18, 42:29).

    Донован Митчелл
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    Донован Митчелл

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 28 очков.

    Стоит отметить, что «Юта» продлила свою победную серию до семи матчей подряд.

    В другой игре дня «Голден Стэйт» проиграл «Филадельфии» со счетом 93:102 (22:23, 27:23, 24:24, 20:32).

    Самым результативным игроком встречи стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший 26 очков.

    В параллельном матче «Денвер» обыграл «Сан-Антонио» — 127:112 (28:29, 44:27, 31:18, 24:38).

    Другие результаты:

    «Кливленд» — «Сакраменто» — 117:103 (36:23, 45:29, 20:26, 16:25)
    «Майами» — «Чикаго» — 118:92 (39:25, 26:27, 21:18, 32:22)
    «Мемфис» — «Хьюстон» — 113:106 (40:29, 23:18, 23:30, 27:29)

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