«Юта» разгромила «Вашингтон», «Голден Стэйт» проиграл «Филадельфии»

Донован Митчелл Фото: globallookpress.com
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 28 очков.
Стоит отметить, что «Юта» продлила свою победную серию до семи матчей подряд.
В другой игре дня «Голден Стэйт» проиграл «Филадельфии» со счетом 93:102 (22:23, 27:23, 24:24, 20:32).
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший 26 очков.
В параллельном матче «Денвер» обыграл «Сан-Антонио» — 127:112 (28:29, 44:27, 31:18, 24:38).
Другие результаты:
«Кливленд» — «Сакраменто» — 117:103 (36:23, 45:29, 20:26, 16:25)
«Майами» — «Чикаго» — 118:92 (39:25, 26:27, 21:18, 32:22)
«Мемфис» — «Хьюстон» — 113:106 (40:29, 23:18, 23:30, 27:29)