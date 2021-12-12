«Юта» разгромила «Вашингтон», «Голден Стэйт» проиграл «Филадельфии»

Трансферный дайджест. 30 ноября — 6 декабря

Почему «Манчестер Сити» больше не нужен Кейн, куда уйдет Миранчук, кому «Ньюкасл» предлагает космический контракт, кто заменит Холанда в «Боруссии» и другие трансферные новости последних дней