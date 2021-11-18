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    47 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Лейкерс», «Бруклин» одолел «Кливленд»

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    «Милуоки» выиграл у «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 109:102 (30:32, 34:21, 21:30, 24:19).

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    Самым результативным игроком в составе победителей был Яннис Адетокунбо, набравший 47 очков. У «Лейкерс» больше всех набрал Тэйлен Хортон-Такер — 25 очков.

    В параллельном поединке «Бруклин» принимал «Кливленд». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 109:99 (31:25, 31:16, 19:32, 28:26).

    Самым результативными в составе победителей стал Джеймс Харден, ему удалось набрать 27 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился испанец Рики Рубио, набравший 25 очков.

    Другие результаты:

    «Нью-Йорк» — «Орландо» — 98:104 (23:21, 26:29, 18:22, 31:32)
    «Шарлотт» — «Вашингтон» — 97:87 (24:29, 21:22, 30:14, 22:22)
    «Майами» — «Нью-Орлеан» — 113:98 (21:34, 26:18, 34:18, 32:28)
    «Атланта» — «Бостон» — 110:99 (30:29, 28:20, 33:28, 19:22)
    «Оклахома» — «Хьюстон» — 101:89 (22:19, 31:22, 27:23, 21:25)
    «Миннесота» — «Сакраменто» — 107:97 (22:18, 22:30, 33:24, 30:25)
    «Детройт» — «Индиана» — 97:89 (24:21, 25:20, 24:32, 24:16)
    «Финикс» — «Даллас» — 105:98 (25:22, 20:24, 23:27, 37:25)
    «Портленд» — «Чикаго» — 112:107 (24:33, 24:30, 33:22, 31:22)

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