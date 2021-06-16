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    «Бруклин» обыграл «Милуоки» и вышел вперед в серии

    Баскетбол НБА Бруклин Нетс Милуоки Бакс
    «Бруклин» переиграл «Милуоки» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА со счетом 114:108 (15:29, 28:30, 38:28, 33:21).

    Кевин Дюрант
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    Кевин Дюрант

    Самым результативным у победителей стал Кевин Дюрант, оформивший трипл-дабл из 49 очков, 17 подборов и 10 передач. Еще 27 очков набрал Джефф Грин. Кайри Ирвинг не играл из-за травмы, а вот Джеймс Харден успел восстановиться и выйти на площадку, но за 45 сыгранных минут набрал лишь 5 очков.

    У проигравших дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов сделал Яннис Адетокунбо, а еще 25 очков набрал Крис Миддлтон.

    «Бруклин» вышел вперед в серии и ведет со счетом 3:2. Шестой матч противостояния запланирован на 18 июня.

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