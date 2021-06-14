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    «Милуоки» сравнял счет в серии с «Бруклином», «Финикс» вышел в следующий раунд

    Баскетбол НБА Бруклин Нетс Милуоки Бакс Финикс Санз Денвер Наггетс
    «Милуоки» нанес поражение «Бруклину» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НБА со счетом 107:96 (23:26, 30:22, 28:21, 26:30).

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший 34 очка и добавивший к ним 12 подборов.

    У «Нетс» самым результативным стал Кевин Дюрант, на счету которого 30 очков и 11 подборов.

    «Милуоки», уступавший в серии со счетом 0:2, сумел сравнять счет в противостоянии. Пятый матч серии пройдет 15 июня.

    «Финикс» в четвертом матче 1/4 финала плей-офф НБА обыграл «Денвер» со счетом 125:118 (28:22, 35:33, 33:28, 29:35).

    Самым результативным в составе победителей стал Крис Пол, набравший 37 очков. Девин Букер сделал дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов.

    У «Наггетс» наиболее результативными в игре стали Уилл Бартон (25 очков), Никола Йокич (22 очка и 11 подборов) и Майкл Портер (20 очков).

    «Финикс» выиграл серию со счетом 4:0 и вышел в полуфинал плей-офф НБА, где встретится с победителем серии «Юта» — «Клипперс» (2:1).

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