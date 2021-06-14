«Милуоки» сравнял счет в серии с «Бруклином», «Финикс» вышел в следующий раунд

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший 34 очка и добавивший к ним 12 подборов.
У «Нетс» самым результативным стал Кевин Дюрант, на счету которого 30 очков и 11 подборов.
«Милуоки», уступавший в серии со счетом 0:2, сумел сравнять счет в противостоянии. Пятый матч серии пройдет 15 июня.
«Финикс» в четвертом матче 1/4 финала плей-офф НБА обыграл «Денвер» со счетом 125:118 (28:22, 35:33, 33:28, 29:35).
Самым результативным в составе победителей стал Крис Пол, набравший 37 очков. Девин Букер сделал дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов.
У «Наггетс» наиболее результативными в игре стали Уилл Бартон (25 очков), Никола Йокич (22 очка и 11 подборов) и Майкл Портер (20 очков).
«Финикс» выиграл серию со счетом 4:0 и вышел в полуфинал плей-офф НБА, где встретится с победителем серии «Юта» — «Клипперс» (2:1).