«Милуоки» сравнял счет в серии с «Бруклином», «Финикс» вышел в следующий раунд

нанес поражениев четвертом матче серии второго раунда плей-офф НБА со счетом 107:96 (23:26, 30:22, 28:21, 26:30).

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший 34 очка и добавивший к ним 12 подборов.

У «Нетс» самым результативным стал Кевин Дюрант, на счету которого 30 очков и 11 подборов.

«Милуоки», уступавший в серии со счетом 0:2, сумел сравнять счет в противостоянии. Пятый матч серии пройдет 15 июня.

«Финикс» в четвертом матче 1/4 финала плей-офф НБА обыграл «Денвер» со счетом 125:118 (28:22, 35:33, 33:28, 29:35).

Самым результативным в составе победителей стал Крис Пол, набравший 37 очков. Девин Букер сделал дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов.

У «Наггетс» наиболее результативными в игре стали Уилл Бартон (25 очков), Никола Йокич (22 очка и 11 подборов) и Майкл Портер (20 очков).

«Финикс» выиграл серию со счетом 4:0 и вышел в полуфинал плей-офф НБА, где встретится с победителем серии «Юта» — «Клипперс» (2:1).