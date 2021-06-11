«Милуоки» сократил счет в серии с «Бруклином», «Юта» второй раз обыграла «Клипперс»

В третьем матче полуфинала Восточной конференции НБАдома обыгралсо счетом 86:83 (30:11, 15:31, 22:23, 19:18).

В составе победителей лучшими на площадке были Крис Миддлтон (35 очков и 15 подборов), Яннис Адетокунбо (33 очка и 14 подборов) и Джру Холидэй (9 очков).

У проигравших наиболее результативными в игре стали Кевин Дюрант (30 очков и 11 подборов), Кайри Ирвинг (22 очка) и Брюс Браун (16 очков и 11 подборов).

Счет в серии стал 2:1 в пользу «Нетс». Четвертый матч команды также проведут 13 июня.

Также «Юта» обыграла «Клипперс» во втором матче серии второго раунда плей-офф Западной конференции НБА со счетом 117:111 (30:29, 36:24, 27:33, 24:25).

Самым результативным в составе победителей стал Донован Митчелл, набравший 37 очков. Руди Гобер сделал дабл-дабл из 13 очков и 20 подборов.

У проигравших 29 очков набрал Реджи Джексон, Пол Джордж оформил дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов, еще 21 балл заработал Кавай Леонард.

«Джаз» ведут в серии 2:0. Следующий матч состоится 13 июня.