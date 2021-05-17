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    «Юта» выиграла регулярный сезон, «Лейкерс» довольствовались плей-ин

    Баскетбол НБА Сакраменто Кингз Юта Джаз Портленд Трэйл Блэйзерс Денвер Наггетс Чикаго Буллз Милуоки Бакс Оклахома-Сити Тандер Лос-Анджелес Клипперс Миннесота Тимбервулвз Даллас Маверикс Лос-Анджелес Лейкерс Детройт Пистонс Майами Хит Атланта Хоукс Хьюстон Рокетс Бруклин Нетс Кливленд Кавальерс Орландо Мэджик Филадельфия Сиксерс
    Состоялись заключительные матчи регулярного сезона НБА-2020/21.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл в гостях «Нью-Орлеан» — 110:98 (36:28, 27:31, 28:17, 19:22).

    Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 25 очков. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов. Самым результативным в составе «Пеликанс» стал Вилли Эрнангомес, который оформил дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов.

    Несмотря на эту победу, «Лейкерс» остались на седьмом месте в таблице Западной конференции и попали всего лишь плей-ин, где встретятся с «Голден Стэйт».

    Также стал известен победитель регулярного чемпионата НБА. Им стала «Юта», которая в заключительном матче одолела «Сакраменто» — 121:99 (28:25, 36:24, 33:24, 24:26).

    Другие результаты:

    «Филадельфия» — «Орландо» — 128:117 (32:26, 28:39, 39:25, 29:27)
    «Бруклин» — «Кливленд» — 123:109 (34:24, 33:32, 32:20, 24:33)
    «Атланта» — «Хьюстон» — 124:95 (36:33, 36:21, 27:18, 25:23)
    «Детройт» — «Майами» — 107:120 (13:32, 34:37, 24:26, 36:25)
    «Миннесота» — «Даллас» — 136:121 (38:22, 38:38, 37:35, 23:26)
    «Оклахома» — «Клипперс» — 117:112 (35:26, 27:34, 24:28, 31:24)
    «Чикаго» — «Милуоки» — 118:112 (33:23, 22:31, 36:31, 27:27)
    «Портленд» — «Денвер» — 132:116 (43:22, 29:33, 35:29, 25:32)

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