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    «Лейкерс» выиграли у «Финикса», «Шарлотт» проиграл «Нью-Орлеану»

    Баскетбол НБА Сакраменто Кингз Оклахома-Сити Тандер Лос-Анджелес Лейкерс Финикс Санз Детройт Пистонс Чикаго Буллз Орландо Мэджик Миннесота Тимбервулвз Кливленд Кавальерс Даллас Маверикс Шарлотт Хорнетс Нью-Йорк Никс Лос-Анджелес Клипперс
    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл одного из лидеров чемпионата — «Финикс» со счетом 123:110 (30:19, 29:28, 39:30, 25:33).

    Энтони Дэвис
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    Энтони Дэвис

    В составе победителей лучшими на площадке были Энтони Дэвис (42 очка и 12 подборов), Кентавиус Колдуэлл-Поуп (17 очков) и Алекс Карузо (17 очков).

    У «Санз» наиболее результативными в игре были Кэмерон Пэйн (24 очка), Девин Букер (21 очко) и Микал Бриджес (15 очков).

    Несмотря на победу, «Лейкерс» остались на седьмом месте в Западной конференции (зона плей-ин). Идущий на шестой строчке «Портленд» опережает калифорнийцев на одну победу. «Финикс» — на второй позиции на Западе.

    Еще в одной игре «Нью-Орлеан» вырвал победу у «Шарлотт» со счетом 112:110 (34:25, 23:42, 32:29, 23:14).

    В составе «Пеликанс» лучшими на паркете были Эрик Бледсо (24 очка и 11 передач), Джексон Хэйс (18 очков) и Джеймс Джонсон (17 очков).

    У «Хорнетс» наиболее заметными в игре стали Терри Розир (43 очка), Ламело Болл (22 очка) и Коди Зеллер (17 очков).

    Другие результаты:

    «Клипперс» — «Нью-Йорк» — 100:106 (29:26, 25:30, 20:23, 26:27)
    «Кливленд» — «Даллас» — 97:124 (30:39, 23:25, 19:34, 25:26)
    «Орландо» — «Миннесота» — 96:128 (19:34, 25:40, 25:33, 27:21)
    «Детройт» — «Чикаго» — 96:108 (18:28, 21:29, 29:26, 28:25)
    «Сакраменто» — «Оклахома» — 126:98 (33:25, 38:26, 35:20, 20:27)

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