«Далласу» одолел «Лейкерс», «Юта» проиграла «Миннесоте»

В матче регулярного чемпионата НБАпобедилсо счетом 108:93 (23:26, 23:32, 33:21, 29:14).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Дуайт Пауэлл, набравший 25 очков. Еще 21 очко принес Дориан Финни-Смит. На счету Лука Дончича дабл-дабл из 18 очков и 13 передач.

У «Лейкерс» наиболее результативными в игре стали Бен Маклемор (20 очков), Энтони Дэвис (17 очков) и Деннис Шредер (16 очков и 10 передач).

В другом матче игрового дня «Юта» дома уступила «Миннесоте» со счетом 96:101 (40:26, 18:26, 16:30, 22:19).

В составе победителей лучшими на паркете были Карл-Энтони Таунс (24 очка и 12 подборов), Энтони Эдвардс (23 очка и девять подборов) и Д’Анджело Расселл (23 очка).

У «Джаз» наиболее заметными стали Боян Богданович (30 очков), Майк Конли (18 очков) и Джордан Кларксон (15 очков).

Другие результаты:

«Милуоки» — «Филадельфия» — 132:94 (26:17, 24:23, 36:23, 46:31)

«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 108:110 (24:31, 28:30, 32:24, 24:25)

«Майами» — «Чикаго» — 106:101 (33:18, 28:23, 19:22, 26:38)

«Индиана» — «Детройт» — 115:109 (35:25, 23:36, 26:21, 31:27)

«Денвер» — «Хьюстон» — 129:116 (36:26, 36:24, 30:32, 27:34)