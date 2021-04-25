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    «Далласу» одолел «Лейкерс», «Юта» проиграла «Миннесоте»

    Баскетбол НБА Денвер Наггетс Хьюстон Рокетс Юта Джаз Миннесота Тимбервулвз Даллас Маверикс Лос-Анджелес Лейкерс Индиана Пэйсерс Детройт Пистонс Майами Хит Чикаго Буллз Сан-Антонио Спёрс Филадельфия Сиксерс Милуоки Бакс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Даллас» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 108:93 (23:26, 23:32, 33:21, 29:14).

    Дуайт Пауэлл
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    Дуайт Пауэлл

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Дуайт Пауэлл, набравший 25 очков. Еще 21 очко принес Дориан Финни-Смит. На счету Лука Дончича дабл-дабл из 18 очков и 13 передач.

    У «Лейкерс» наиболее результативными в игре стали Бен Маклемор (20 очков), Энтони Дэвис (17 очков) и Деннис Шредер (16 очков и 10 передач).

    В другом матче игрового дня «Юта» дома уступила «Миннесоте» со счетом 96:101 (40:26, 18:26, 16:30, 22:19).

    В составе победителей лучшими на паркете были Карл-Энтони Таунс (24 очка и 12 подборов), Энтони Эдвардс (23 очка и девять подборов) и Д’Анджело Расселл (23 очка).

    У «Джаз» наиболее заметными стали Боян Богданович (30 очков), Майк Конли (18 очков) и Джордан Кларксон (15 очков).

    Другие результаты:

    «Милуоки» — «Филадельфия» — 132:94 (26:17, 24:23, 36:23, 46:31)
    «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 108:110 (24:31, 28:30, 32:24, 24:25)
    «Майами» — «Чикаго» — 106:101 (33:18, 28:23, 19:22, 26:38)
    «Индиана» — «Детройт» — 115:109 (35:25, 23:36, 26:21, 31:27)
    «Денвер» — «Хьюстон» — 129:116 (36:26, 36:24, 30:32, 27:34)

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