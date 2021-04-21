«Бруклин» обыграл «Нью-Орлеан», «Клипперс» вырвали победу у «Портленда»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАна выезде обыгралсо счетом 134:129 (26:29, 31:30, 36:33, 41:37).

Самым результативным в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 32 очка, еще 24 заработал Джо Харрис. Кевин Дюрант и Джеймс Харден не играли.

За проигравших 33 очка набрал Зайон Уильямсон, еще 27 — Брэндон Ингрэм. «Пеликанс» потерпели четвертое поражение подряд.

В другой игре дня «Лос-Анджелес Клипперс» добыл победу над «Портлендом» — 113:112 (30:31, 26:29, 30:22, 27:30).

Самым результативным у победителей стал Пол Джордж, сделавший дабл-дабл из 33 очков и 11 подборов, Кавай Леонард не играл.

У проигравших 28 очков набрал Си Джей Макколлум, в составе не было Дэмьена Лилларда.

«Клипперс» выиграли девятый матч из последних десяти.

Другие результаты:

«Атланта» — «Орландо» — 112:96 (27:24, 38:24, 15:24, 32:24)

«Нью-Йорк» — «Шарлотт» — 109:97 (30:33, 30:33, 31:16, 18:15)

«Сакраменто» — «Миннесота» — 120:134 (43:39, 31:35, 29:25, 17:35).