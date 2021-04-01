Ватутин: Все, что происходило с Джеймсом в последнее время, стало неразрешимым конфликтом

Ранее тренерский штаб отстранил Джеймса от тренировок и игр. Это произошло уже во второй раз за текущий сезон.
«Ждем агента игрока. До этой встречи никакой конкретики дать не могу. Будем разговаривать. Не факт, что быстро будут достигнуты какие-то договоренности, это может быть длительным процессом.
Много было разных ситуаций, не хотел бы вдаваться в подробности. Могу лишь сказать, что это один из двух самых сложных сезонов в моей карьере.
Первый — когда мы меняли тренера Душко Вуйошевича в середине сезона. Тогда мы не вышли в Топ-16 Евролиги, но смогли выиграть чемпионат России. Сейчас мы в игре, и я могу лишь повторить, что мы остаемся единым коллективом.
Я не хочу искать виноватых в этой истории, не хочу делать из Майка Джеймса демона. Он отличный баскетболист.
Просто все, что происходило в последнее время, стало неразрешимым конфликтом. И к большому сожалению, он неразрешим.
Мы контролировали эту ситуацию в ручном режиме, но делать это бесконечно — неправильно. Это был длительный конфликт — и вот такой итог. Что будет дальше, посмотрим», — приводит слова Ватутина «Спорт-Экспресс».