Ватутин: Все, что происходило с Джеймсом в последнее время, стало неразрешимым конфликтом

Президент московского ЦСКАрассказал о том, как клуб планирует разбираться с ситуацией, в которой оказался защитник

Ранее тренерский штаб отстранил Джеймса от тренировок и игр. Это произошло уже во второй раз за текущий сезон.

«Ждем агента игрока. До этой встречи никакой конкретики дать не могу. Будем разговаривать. Не факт, что быстро будут достигнуты какие-то договоренности, это может быть длительным процессом.

Много было разных ситуаций, не хотел бы вдаваться в подробности. Могу лишь сказать, что это один из двух самых сложных сезонов в моей карьере.

Первый — когда мы меняли тренера Душко Вуйошевича в середине сезона. Тогда мы не вышли в Топ-16 Евролиги, но смогли выиграть чемпионат России. Сейчас мы в игре, и я могу лишь повторить, что мы остаемся единым коллективом.

Я не хочу искать виноватых в этой истории, не хочу делать из Майка Джеймса демона. Он отличный баскетболист.

Просто все, что происходило в последнее время, стало неразрешимым конфликтом. И к большому сожалению, он неразрешим.

Мы контролировали эту ситуацию в ручном режиме, но делать это бесконечно — неправильно. Это был длительный конфликт — и вот такой итог. Что будет дальше, посмотрим», — приводит слова Ватутина «Спорт-Экспресс».