Источник: Майк Джеймс покидает ЦСКА

Разыгрывающий защитник, лидер ЦСКАпокидает столичную команду, сообщил итальянский журналист

«Конец истории. Майк покидает Москву», — написал в твиттере Лоренци, который ранее был менеджером в команде «Оменья» и несколько лет назад привез Джеймса в Италию.

Напомним, 24 января, стало известно, что у американца, который в ходе нынешнего сезона уже конфликтовал с главным тренером Димитрисом Итудисом, случилась новая размолвка с наставником.

После поражения ЦСКА от «Фенербахче» Джеймс крайне резко отреагировал на замечания тренера. После этого у американца завязался напряженный разговор с некоторыми партнерами по команде.

Вмешательство самых спокойных одноклубников помогло остановить конфликт

За несколько дней до этого Джеймс потерял деда, который вырастил его, но не получил разрешение на поездку в США.

Отмечается, что Джеймс отписался от ЦСКА в «Инстаграме», а 26 января не полетел с командой в Берлин на матч Евролиги против «Альбы».

В нынешнем сезоне Евролиги Джеймс снова являлся безусловным лидером коллектива. Американец набирал 20,0 очка и 5,8 передачи в среднем за игру при точности трёхочковых 37,8%.