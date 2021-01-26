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    Источник: Майк Джеймс покидает ЦСКА

    Баскетбол ЦСКА Лига ВТБ Евролига
    Разыгрывающий защитник, лидер ЦСКА Майк Джеймс покидает столичную команду, сообщил итальянский журналист Фабрицио Лоренци.

    Майк Джеймс
    Майк Джеймс

    «Конец истории. Майк покидает Москву», — написал в твиттере Лоренци, который ранее был менеджером в команде «Оменья» и несколько лет назад привез Джеймса в Италию.

    Напомним, 24 января, стало известно, что у американца, который в ходе нынешнего сезона уже конфликтовал с главным тренером Димитрисом Итудисом, случилась новая размолвка с наставником.

    После поражения ЦСКА от «Фенербахче» Джеймс крайне резко отреагировал на замечания тренера. После этого у американца завязался напряженный разговор с некоторыми партнерами по команде.

    Вмешательство самых спокойных одноклубников помогло остановить конфликт

    За несколько дней до этого Джеймс потерял деда, который вырастил его, но не получил разрешение на поездку в США.

    Отмечается, что Джеймс отписался от ЦСКА в «Инстаграме», а 26 января не полетел с командой в Берлин на матч Евролиги против «Альбы».

    В нынешнем сезоне Евролиги Джеймс снова являлся безусловным лидером коллектива. Американец набирал 20,0 очка и 5,8 передачи в среднем за игру при точности трёхочковых 37,8%.

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