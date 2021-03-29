ЦСКА снова отстранил от игр Майка Джеймса

Защитник ЦСКАне примет участия в очередных матчах команды, сообщает пресс-служба армейцев

Решение об отстранении принято главным тренером команды Димитрисом Итудисом.

В субботу, 27 марта, на первых минутах матча Лиги ВТБ с УНИКСом (102:86) Джеймс после диалога с наставником команды во время тайм-аута отправился в раздевалку и не вернулся в игру.

Пресс-служба ЦСКА по ходу игры сообщила, у Джеймса «проблемы с желудком и температура».

Итудис на пресс-конференции после матча заявил, что на данном этапе не хочет «вдаваться в детали» ситуации.

Напомним, что 22 января после окончания матча Евролиги с «Фенербахче» в раздевалке случился инцидент с участием Джеймса.

В результате ЦСКА было принято решение отстранить защитника от тренировок и матчей, но затем клуб решил продолжить сотрудничество с игроком.