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    ЦСКА снова отстранил от игр Майка Джеймса

    Баскетбол ЦСКА Лига ВТБ
    Защитник ЦСКА Майк Джеймс не примет участия в очередных матчах команды, сообщает пресс-служба армейцев.

    Майк Джеймс
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    Майк Джеймс

    Решение об отстранении принято главным тренером команды Димитрисом Итудисом.

    В субботу, 27 марта, на первых минутах матча Лиги ВТБ с УНИКСом (102:86) Джеймс после диалога с наставником команды во время тайм-аута отправился в раздевалку и не вернулся в игру.

    Пресс-служба ЦСКА по ходу игры сообщила, у Джеймса «проблемы с желудком и температура».

    Итудис на пресс-конференции после матча заявил, что на данном этапе не хочет «вдаваться в детали» ситуации.

    Напомним, что 22 января после окончания матча Евролиги с «Фенербахче» в раздевалке случился инцидент с участием Джеймса.

    В результате ЦСКА было принято решение отстранить защитника от тренировок и матчей, но затем клуб решил продолжить сотрудничество с игроком.

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