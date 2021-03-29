ЦСКА снова отстранил от игр Майка Джеймса

Майк Джеймс Фото: ЦСКА
Решение об отстранении принято главным тренером команды Димитрисом Итудисом.
В субботу, 27 марта, на первых минутах матча Лиги ВТБ с УНИКСом (102:86) Джеймс после диалога с наставником команды во время тайм-аута отправился в раздевалку и не вернулся в игру.
Пресс-служба ЦСКА по ходу игры сообщила, у Джеймса «проблемы с желудком и температура».
Итудис на пресс-конференции после матча заявил, что на данном этапе не хочет «вдаваться в детали» ситуации.
Напомним, что 22 января после окончания матча Евролиги с «Фенербахче» в раздевалке случился инцидент с участием Джеймса.
В результате ЦСКА было принято решение отстранить защитника от тренировок и матчей, но затем клуб решил продолжить сотрудничество с игроком.