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    «Бруклин» уступил «Орландо», «Голден Стэйт» без Карри обыграл «Мемфис»

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    В матче регулярного чемпионата НБА «Орландо» победил «Бруклин» со счетом 121:113 (35:29, 29:33, 39:22, 18:29).

    Кайри Ирвинг
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    Кайри Ирвинг

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Аарон Гордон, набравший 38 очков. Еще 31 очко принес Эван Фурнье, на счету Николы Вучевича дабл-дабл из 22 очков и 14 подборов.

    У «Нетс» больше всех набрал Кайри Ирвинг — 43 очка.

    «Орландо» занимает 14-е место на Востоке, «Бруклин» идет вторым в этой же конференции.

    В другом матче игрового дня «Голден Стэйт» без Стефена Карри на выезде обыграл «Мемфис» со счетом 116:103 (34:26, 33:22, 24:24, 25:31).

    У победителей лучшими в игре стали Эндрю Уиггинс (40 очков), Джордан Пул (25 очков) и Дэмион Ли (21 очко).

    У «Гриззлиз» наиболее заметными в матче были Джа Морант (14 очков), Грейсон Аллен (14 очков) и Брэндон Кларк (13 очков).

    «Мемфис» разместился на десятой строке на Западе, «Голден Стэйт» — девятый там же.

    Другие результаты:

    «Торонто» — «Юта» — 112:115 (27:23, 27:32, 23:24, 35:36)
    «Бостон» — «Сакраменто» — 96:107 (22:28, 23:27, 36:27, 15:25)
    «Кливленд» — «Сан-Антонио» — 110:116 (22:25, 20:29, 24:27, 44:35)
    «Майами» — «Индиана» — 110:137 (30:32, 28:36, 24:31, 28:38)
    «Хьюстон» — «Детройт» — 100:113 (28:27, 23:28, 26:29, 23:29)
    «Портленд» — «Даллас» — 125:119 (37:33, 27:27, 29:38, 32:21)
    «Денвер» — «Чикаго» — 131:127 OT (20:30, 27:25, 34:34, 35:27, 15:11)
    «Финикс» — «Миннесота» — 113:101 (34:29, 30:25, 19:24, 30:23)

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