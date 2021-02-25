ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кирилл Капризов (слева) сделал две результативные передачи в матче с «Колорадо»НХЛ. «Миннесота» разгромила «Колорадо», Капризов набрал два очка, «Даллас» обыграл «Флориду» благодаря шатауту Худобина
  • 08:59
    • «Юта» выиграла у «Лейкерс», «Бостон» уступил «Атланте»
  • 00:53
    • «Аталанта» в меньшинстве проиграла «Реалу»
  • 00:50
    • «Манчестер Сити» в Будапеште обыграл менхенгладбахскую «Боруссию»
  • 00:31
    • Капитан «Ливерпуля» рискует пропустить остаток сезона
  • 22:50
    • Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Эльче»
    Все новости спорта

    «Юта» выиграла у «Лейкерс», «Бостон» уступил «Атланте»

    Баскетбол Бостон Селтикс Бруклин Нетс Вашингтон Уизардс Голден Стэйт Уорриорз Даллас Маверикс Денвер Наггетс Детройт Пистонс Индиана Пэйсерс Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Лейкерс Майами Хит Мемфис Гриззлиз Милуоки Бакс Миннесота Тимбервулвз Нью-Йорк Никс Оклахома-Сити Тандер Орландо Мэджик Портленд Трэйл Блэйзерс Сакраменто Кингз Сан-Антонио Спёрс Торонто Рэпторс Филадельфия Сиксерс Финикс Санз Хьюстон Рокетс Чикаго Буллз Шарлотт Хорнетс Юта Джаз
    В регулярном чемпионате НБА завершился очередной игровой день.

    «Юта» разгромила «Лейкерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Юта» разгромила «Лейкерс»

    В центральном матче «Юта Джаз» одержала победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 114:89 (24:23, 39:24, 27:17, 24:25).

    Одним из лучших в составе хозяев был французский центровой Руди Гобер, в активе которого 18 очков и 9 подборов. Разыгрывающий «Юты» Майк Конли собрал коллекцию из 14 очков, 8 подборов и 8 передач.

    У «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, набравший 19 очков.

    «Лейкерс» проиграли четвертый матч подряд.

    «Атланта» выиграла на своей площадке у «Бостона» — 127:112 (40:27, 32:22, 27:29, 28:34).

    Итальянский форвард «Атланты» Данило Галлинари набрал 38 очков. Также в составе хозяев выделялся разыгрывающий Трэй Янг, в активе которого 33 очка и 7 передач.

    У «Бостона» автором дабл-дабла из 13 очков и 13 подборов стал Тристан Томпсон.

    Результаты остальных матчей

    «Индиана» — «Голден Стэйт» 107:111 (22:25, 36:31, 22:28, 27:27)

    «Кливленд» — «Хьюстон» 112:96 (27:17, 21:33, 34:24, 30:22)

    «Майами» — «Торонто» 116:108 (32:35, 34:21, 26:29, 24:23)

    «Чикаго» — «Миннесота» 133:126 OT (32:34, 36:24, 28:32, 23:29, 14:7)

    «Нью-Орлеан» — «Детройт» 128:118 (33:39, 31:30, 32:27, 32:22)

    «Оклахома-Сити» — «Сан-Антонио» 102:99 (28:21, 12:24, 36:28, 26:26)

    «Финикс» — «Шарлотт» 121:124 (38:34, 29:32, 24:31, 30:27)

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устроят ли команды еще одну голевую перестрелку?
  • «Динамо Загреб» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Брюгге» с динамовцами оставят голы на второй тайм?
  • «Брюгге» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Отыграет ли «Наполи» результат первого матча?
  • «Наполи» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.95
  • Экспресс дня 25 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Брюгге — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Наполи — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.70
  • Прогноз на матч Милан — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Тамбов — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Бешикташ — Денизлиспор
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Филадельфия — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •