«Юта» выиграла у «Лейкерс», «Бостон» уступил «Атланте»

В регулярном чемпионате НБА завершился очередной игровой день.

В центральном матче «Юта Джаз» одержала победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 114:89 (24:23, 39:24, 27:17, 24:25).

Одним из лучших в составе хозяев был французский центровой Руди Гобер, в активе которого 18 очков и 9 подборов. Разыгрывающий «Юты» Майк Конли собрал коллекцию из 14 очков, 8 подборов и 8 передач.

У «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, набравший 19 очков.

«Лейкерс» проиграли четвертый матч подряд.

«Атланта» выиграла на своей площадке у «Бостона» — 127:112 (40:27, 32:22, 27:29, 28:34).

Итальянский форвард «Атланты» Данило Галлинари набрал 38 очков. Также в составе хозяев выделялся разыгрывающий Трэй Янг, в активе которого 33 очка и 7 передач.

У «Бостона» автором дабл-дабла из 13 очков и 13 подборов стал Тристан Томпсон.

Результаты остальных матчей

«Индиана» — «Голден Стэйт» 107:111 (22:25, 36:31, 22:28, 27:27)

«Кливленд» — «Хьюстон» 112:96 (27:17, 21:33, 34:24, 30:22)

«Майами» — «Торонто» 116:108 (32:35, 34:21, 26:29, 24:23)

«Чикаго» — «Миннесота» 133:126 OT (32:34, 36:24, 28:32, 23:29, 14:7)

«Нью-Орлеан» — «Детройт» 128:118 (33:39, 31:30, 32:27, 32:22)

«Оклахома-Сити» — «Сан-Антонио» 102:99 (28:21, 12:24, 36:28, 26:26)

«Финикс» — «Шарлотт» 121:124 (38:34, 29:32, 24:31, 30:27)