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    «Юта» выиграла у «Клипперс», «Бостон» уступил «Атланте»

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    В регулярном чемпионате НБА остался позади еще один игровой день.

    «Юта Джаз»
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    «Юта Джаз»

    «Юта» одержала гостевую победу над «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 114:96 (24:25, 22:26, 35:24, 33:21).

    Одним из лучших в составе «Юты» был Донован Митчелл, в активе которого 24 очка, 7 подборов и 7 передач. Французский центровой Руби Гобер оформил дабл-дабл из 23 очков и 20 подборов.

    У «Клипперс» 16 очков набрал Лу Уильямс.

    «Голден Стэйт» выиграл на своей площадке у «Майами» — 120:112 ОТ (24:36, 22:25, 30:25, 29:19, 15:7)

    Лидер хозяев Стефен Карри набрал 25 очков, а также сделал 11 передач и 7 подборов.

    Центровой «Майами» Бэм Адебайо к 24 очкам добавил 7 передач.

    «Атланта» одержала выездную победу над «Бостоном» со счетом 122:114 (33:35, 29:21, 28:25, 32:33).

    Лидер «Атланты» Трэй Янг набрал 40 очков и сделал 8 передач. Центровой Клинт Капела оформил дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов.

    У «Бостона» самым результативным стал Джейсон Тейтум, набравший 35 очков.

    40 очков Трэя Янга

    Результаты остальных матчей

    «Орландо» — «Нью-Йорк» 107:89 (23:32, 30:24, 30:14, 24:19)

    «Филадельфия» — «Хьюстон» 118:113 (38:24, 31:19, 27:36, 22:34)

    «Вашингтон» — «Денвер» 130:128 (24:41, 46:23, 30:29, 30:35)

    «Миннесота» — «Индиана» 128:134 OT (33:39, 40:30, 19:17, 29:35, 7:13)

    «Чикаго» — «Детройт» 105:102 (27:35, 16:26, 27:12, 35:29)

    «Нью-Орлеан» — «Портленд» 124:126 (30:35, 39:24, 22:35, 33:32)

    «Мемфис» — «Оклахома-Сити» 122:113 (30:31, 27:25, 29:29, 36:28)

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