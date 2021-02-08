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    «Клипперс» дома проиграли «Сакраменто»

    Баскетбол НБА Финикс Санз Бостон Селтикс Шарлотт Хорнетс Вашингтон Уизардс Нью-Йорк Никс Майами Хит Юта Джаз Индиана Пэйсерс Лос-Анджелес Клипперс Сакраменто Кингз
    «Лос-Анджелес Клипперс» на своем паркете проиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 110:113 (24:22, 27:32, 29:25, 30:34).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Де`Аарон Фокс, набравший 36 очков. Еще 22 очка плюс 9 подборов заработал Бадди Хилд.

    У проигравших 23 очка набрал Лу Уильямс, дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов сделал Кавай Леонард. Пол Джордж пропускал игру.

    «Кингз» (12-11) идет на девятом месте в Западной конференции. «Клипперс» (17-8) — третий там же.

    Другие результаты:

    «Индиана» — «Юта» — 95:103 (20:25, 27:22, 21:28, 27:28)
    «Нью-Йорк» — «Майами» — 103:109 (23:25, 36:35, 18:22, 26:27)
    «Шарлотт» — «Вашингтон» — 119:97 (34:31, 35:21, 33:21, 17:24)
    «Финикс» — «Бостон» — 100:91 (27:19: 25:30, 24:19, 24:23)

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