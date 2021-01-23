«Клипперс» одолели «Оклахому», «Филадельфия» победила «Селтикс»

Самым результативным в составе хозяев оказался Кавай Леонард, который набрал 31 очко, совершил 8 подборов и 2 передачи.
После этой победы «Клипперс» продолжают идти на втором месте в Западной конференции.
В параллельном матче «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Бостон Селтикс» со счетом 122:110.
Форвард «Селтикс» Джейлен Браун набрал больше всего очков (42) и сделал 9 подборов с 3 передачами. У победителей отличился Джоэль Эмбиид (38 очков, дабл-дабл, 11 подборов).
В других матчах игрового дня такие результаты:
«Торонто Рэпторс» — «Майами Хит» 101:81
«Детройт Пистонс» — «Хьюстон Рокетс» 102:103
«Индиана Пэйсерс» — «Орландо Мэджик» 120:118 ОТ
«Шарлотт Хорнетс» — «Чикаго Буллз» 110:123
«Кливленд Кавальерс» — «Бруклин Нетс» 125:113
«Миннесота Тамбервулвз» — «Атланта Хоукс» 98:116
«Сан-Антонио Сперс» — «Даллас Маверикс» 117:122
«Сакраменто Кингз» — «Нью-Йорк Никс» 103:94
«Финикс Санз» — «Денвер Наггетс» 126:130 ОТ
«Детройт Пистонс» — «Хьюстон Рокетс» 102:103
«Индиана Пэйсерс» — «Орландо Мэджик» 120:118 ОТ
«Шарлотт Хорнетс» — «Чикаго Буллз» 110:123
«Кливленд Кавальерс» — «Бруклин Нетс» 125:113
«Миннесота Тамбервулвз» — «Атланта Хоукс» 98:116
«Сан-Антонио Сперс» — «Даллас Маверикс» 117:122
«Сакраменто Кингз» — «Нью-Йорк Никс» 103:94
«Финикс Санз» — «Денвер Наггетс» 126:130 ОТ