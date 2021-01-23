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    «Клипперс» одолели «Оклахому», «Филадельфия» победила «Селтикс»

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    В поединке регулярного чемпионата НБА «Клипперс» обыграли «Оклахома-Сити Тандер» со счетом 120:106.

    Кавай Леонард
    Кавай Леонард

    Самым результативным в составе хозяев оказался Кавай Леонард, который набрал 31 очко, совершил 8 подборов и 2 передачи.

    После этой победы «Клипперс» продолжают идти на втором месте в Западной конференции.

    В параллельном матче «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Бостон Селтикс» со счетом 122:110.

    Форвард «Селтикс» Джейлен Браун набрал больше всего очков (42) и сделал 9 подборов с 3 передачами. У победителей отличился Джоэль Эмбиид (38 очков, дабл-дабл, 11 подборов).

    В других матчах игрового дня такие результаты:

    «Торонто Рэпторс» — «Майами Хит» 101:81

    «Детройт Пистонс» — «Хьюстон Рокетс» 102:103

    «Индиана Пэйсерс» — «Орландо Мэджик» 120:118 ОТ

    «Шарлотт Хорнетс» — «Чикаго Буллз» 110:123

    «Кливленд Кавальерс» — «Бруклин Нетс» 125:113

    «Миннесота Тамбервулвз» — «Атланта Хоукс» 98:116

    «Сан-Антонио Сперс» — «Даллас Маверикс» 117:122

    «Сакраменто Кингз» — «Нью-Йорк Никс» 103:94

    «Финикс Санз» — «Денвер Наггетс» 126:130 ОТ

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