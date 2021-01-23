«Клипперс» одолели «Оклахому», «Филадельфия» победила «Селтикс»

В поединке регулярного чемпионата НБАобыгралисо счетом 120:106.

Самым результативным в составе хозяев оказался Кавай Леонард, который набрал 31 очко, совершил 8 подборов и 2 передачи.

После этой победы «Клипперс» продолжают идти на втором месте в Западной конференции.

В параллельном матче «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Бостон Селтикс» со счетом 122:110.

Форвард «Селтикс» Джейлен Браун набрал больше всего очков (42) и сделал 9 подборов с 3 передачами. У победителей отличился Джоэль Эмбиид (38 очков, дабл-дабл, 11 подборов).

В других матчах игрового дня такие результаты: