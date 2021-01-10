«Даллас» победил «Орландо», «Милуоки» обыграл «Кливленд»

В очередном матче чемпионата НБАдома обыгралсо счетом 112:98 (36:27, 20:23, 29:25, 27:23).

Один из лидеров хозяев Лука Дончич оформил трипл-дабл. Самыми результативными в составе «Далласа» были Тим Хардуэй (36 очков), Трей Бёрк (29 очков) и Лука Дончич (20 очков, 11 подборов и 10 передач).

Наиболее заметными на площадке в составе «Орландо» были Никола Вучевич (30 очков и 15 подборов), Аарон Гордон (16 очков) и Кем Бёрч (12 очков и 8 подборов).

«Даллас» находится на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции (5 побед и 4 поражения), «Орландо» — пятый на Востоке (6 побед и 4 поражения).

Еще в одном поединке дня «Милуоки» одолел «Кливленд» — 100:90 (27:14, 20:23, 31:26, 22:27).

В составе «Бакс» отсутствовал Яннис Адетокунбо, а самым результативным стал Крис Миддлтон — 27 очков.

У проигравших дабл-дабл из 26 очков и 24 подборов сделал Андре Драммонд. «Милуоки» выиграл 4-й матч из последних 5.

«Милуоки» идет четвертым на Востоке (6 выигрышей и 4 фиаско), «Кливленд» — десятый там же (5 побед и 5 поражений).

Другие результаты:

«Филадельфия» — «Денвер» 103:115 (26:28, 25:30, 21:35, 31:22)

«Вашингтон» — «Майами» 124:128 (44:47, 27:28, 15:28, 38:25)

«Индиана» — «Финикс» 117:125 (32:30, 21:26, 34:34, 30:35)

«Шарлотт» — «Атланта» 113:105 (28:29, 31:21, 28:26, 26:29)

«Миннесота» — «Сан-Антонио» 122:125 OT (34:28, 24:32, 27:23, 28:30, 9:12)

«Сакраменто» — «Портленд» 99:125 (24:38, 25:28, 20:27, 30:32)