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    «Даллас» победил «Орландо», «Милуоки» обыграл «Кливленд»

    Баскетбол НБА Сакраменто Кингз Портленд Трэйл Блэйзерс Орландо Мэджик Даллас Маверикс Кливленд Кавальерс Милуоки Бакс Миннесота Тимбервулвз Сан-Антонио Спёрс Шарлотт Хорнетс Атланта Хоукс Индиана Пэйсерс Финикс Санз Вашингтон Уизардс Майами Хит Филадельфия Сиксерс Денвер Наггетс
    В очередном матче чемпионата НБА «Даллас» дома обыграл «Орландо» со счетом 112:98 (36:27, 20:23, 29:25, 27:23).

    Тим Хардуэй
    Тим Хардуэй

    Один из лидеров хозяев Лука Дончич оформил трипл-дабл. Самыми результативными в составе «Далласа» были Тим Хардуэй (36 очков), Трей Бёрк (29 очков) и Лука Дончич (20 очков, 11 подборов и 10 передач).

    Наиболее заметными на площадке в составе «Орландо» были Никола Вучевич (30 очков и 15 подборов), Аарон Гордон (16 очков) и Кем Бёрч (12 очков и 8 подборов).

    «Даллас» находится на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции (5 побед и 4 поражения), «Орландо» — пятый на Востоке (6 побед и 4 поражения).

    Еще в одном поединке дня «Милуоки» одолел «Кливленд» — 100:90 (27:14, 20:23, 31:26, 22:27).

    В составе «Бакс» отсутствовал Яннис Адетокунбо, а самым результативным стал Крис Миддлтон — 27 очков.

    У проигравших дабл-дабл из 26 очков и 24 подборов сделал Андре Драммонд. «Милуоки» выиграл 4-й матч из последних 5.

    «Милуоки» идет четвертым на Востоке (6 выигрышей и 4 фиаско), «Кливленд» — десятый там же (5 побед и 5 поражений).

    Другие результаты:

    «Филадельфия» — «Денвер» 103:115 (26:28, 25:30, 21:35, 31:22)
    «Вашингтон» — «Майами» 124:128 (44:47, 27:28, 15:28, 38:25)
    «Индиана» — «Финикс» 117:125 (32:30, 21:26, 34:34, 30:35)
    «Шарлотт» — «Атланта» 113:105 (28:29, 31:21, 28:26, 26:29)
    «Миннесота» — «Сан-Антонио» 122:125 OT (34:28, 24:32, 27:23, 28:30, 9:12)
    «Сакраменто» — «Портленд» 99:125 (24:38, 25:28, 20:27, 30:32)

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