25 очков Букера принесли «Финиксу» победу над «Ютой»

Девин Букер
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Встреча, которая прошла в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 106:95 (21:22, 32:18, 30:30, 23:25) в пользу гостей.
Самым результативным у победителей стал защитник Девин Букер, записавший на свой счет 25 очков.
В составе проигравших дабл-дабл оформил Руди Гобер — 18 очков и 14 подборов. 23 очка набрал Донован Митчелл.
Другие результаты игрового дня:
«Индиана» — «Кливленд» — 119:99;
«Вашингтон» — «Чикаго» — 130:133;
«Орландо» — «Филадельфия» — 92:116;
«Хьюстон» — «Сакраменто» — 122:119;
«Торонто» — «Нью-Йорк Никс» — 100:83;
«Оклахома» — «Нью-Орлеан» — 80:113. 0