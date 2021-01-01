25 очков Букера принесли «Финиксу» победу над «Ютой»

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, которая прошла в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 106:95 (21:22, 32:18, 30:30, 23:25) в пользу гостей.

Самым результативным у победителей стал защитник Девин Букер, записавший на свой счет 25 очков.

В составе проигравших дабл-дабл оформил Руди Гобер — 18 очков и 14 подборов. 23 очка набрал Донован Митчелл.

Другие результаты игрового дня:

«Индиана» — «Кливленд» — 119:99;

«Вашингтон» — «Чикаго» — 130:133;

«Орландо» — «Филадельфия» — 92:116;

«Хьюстон» — «Сакраменто» — 122:119;

«Торонто» — «Нью-Йорк Никс» — 100:83;

«Оклахома» — «Нью-Орлеан» — 80:113. 0