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    25 очков Букера принесли «Финиксу» победу над «Ютой»

    Баскетбол НБА Финикс Санз Юта Джаз Индиана Пэйсерс Кливленд Кавальерс Вашингтон Уизардс Чикаго Буллз Орландо Мэджик Филадельфия Сиксерс Хьюстон Рокетс Сакраменто Кингз Торонто Рэпторс Нью-Йорк Никс Оклахома-Сити Тандер
    «Финикс» одержал победу над «Ютой» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.

    Девин Букер
    Девин Букер

    Встреча, которая прошла в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 106:95 (21:22, 32:18, 30:30, 23:25) в пользу гостей.

    Самым результативным у победителей стал защитник Девин Букер, записавший на свой счет 25 очков.

    В составе проигравших дабл-дабл оформил Руди Гобер — 18 очков и 14 подборов. 23 очка набрал Донован Митчелл.

    Другие результаты игрового дня:

    «Индиана» — «Кливленд» — 119:99;
    «Вашингтон» — «Чикаго» — 130:133;
    «Орландо» — «Филадельфия» — 92:116;
    «Хьюстон» — «Сакраменто» — 122:119;
    «Торонто» — «Нью-Йорк Никс» — 100:83;
    «Оклахома» — «Нью-Орлеан» — 80:113. 0

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