«Филадельфия» разгромила «Хьюстон», «Оклахома» проиграла «Клипперс»

в матче регулярного чемпионата НБА разгромиласо счетом 134:96 (39:26, 32:21, 32:30, 31:19).

В составе победителем самым результативным стал Тобиас Харрис, набравший 18 очков. Джоэл Эмбиид записал в свой актив 14 очков.

Лучшей результативностью в составе «Хьюстона» отличился Джеймс Харден, который оформил дабл-дабл из 27 очков и 10 передач. Джефф Грин набрал 17 очков.

«Филадельфия» по итогам регулярного сезона заняла шестое место в Восточной конференции, «Хьюстон» финишировал четвертым на Западе.

«Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА в овертайме обыграл «Оклахому» со счетом 107:103 (21:22, 16:25, 33:16, 17:24, 20:16).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Теренс Мэнн, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 14 подборов. Еще один дабл-дабл на свой счет записал Патрик Паттерсон — 17 очков и 14 подборов. В активе Амира Коффи 21 очко.

У «Тандер» больше всех набрал Хамиду Диалло — дабл-дабл из 27 очков и 11 подборов.

«Клипперс» по итогам регулярного сезона занял второе место в Западной конференции, «Оклахома» финишировала на шестой строчке на Западе.

Другие результаты:

«Торонто» — «Денвер» — 117:109 (31:23, 27:27, 27:26, 32:33)

«Индиана» — «Майами» — 109:90 (28:13, 30:31, 26:26, 25:20) 0