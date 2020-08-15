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    «Филадельфия» разгромила «Хьюстон», «Оклахома» проиграла «Клипперс»

    Баскетбол НБА Филадельфия Сиксерс Хьюстон Рокетс Оклахома-Сити Тандер Лос-Анджелес Клипперс Торонто Рэпторс Денвер Наггетс Индиана Пэйсерс Майами Хит
    «Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НБА разгромила «Хьюстон» со счетом 134:96 (39:26, 32:21, 32:30, 31:19).

    Тобиас Харрис
    Тобиас Харрис

    В составе победителем самым результативным стал Тобиас Харрис, набравший 18 очков. Джоэл Эмбиид записал в свой актив 14 очков.

    Лучшей результативностью в составе «Хьюстона» отличился Джеймс Харден, который оформил дабл-дабл из 27 очков и 10 передач. Джефф Грин набрал 17 очков.

    «Филадельфия» по итогам регулярного сезона заняла шестое место в Восточной конференции, «Хьюстон» финишировал четвертым на Западе.

    «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА в овертайме обыграл «Оклахому» со счетом 107:103 (21:22, 16:25, 33:16, 17:24, 20:16).

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Теренс Мэнн, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 14 подборов. Еще один дабл-дабл на свой счет записал Патрик Паттерсон — 17 очков и 14 подборов. В активе Амира Коффи 21 очко.

    У «Тандер» больше всех набрал Хамиду Диалло — дабл-дабл из 27 очков и 11 подборов.

    «Клипперс» по итогам регулярного сезона занял второе место в Западной конференции, «Оклахома» финишировала на шестой строчке на Западе.

    Другие результаты:

    «Торонто» — «Денвер» — 117:109 (31:23, 27:27, 27:26, 32:33)
    «Индиана» — «Майами» — 109:90 (28:13, 30:31, 26:26, 25:20) 0

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