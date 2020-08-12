61 очко Лилларда в матче с «Далласом», «Финикс» обыграл «Филадельфию»

одержал победу надв матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, которая прошла в Орландо, завершилась со счетом 134:131 (38:31, 28:27, 32:27, 36:36).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Дамиан Лиллард, записавший на свой счет 61 очко. Второй показатель у Кармело Энтони — 26 очков и 8 подборов.

У «Маверикс» самым активным стал Кристапс Порзингис, набравший 36 очков и сделавший 6 подборов. В активе Луки Дончича 25 очков и 8 подборов.

«Даллас» занимает седьмое место в Западной конференции (43 победы, 31 поражение), а «Портленд» — восьмое (34 победы, 39 поражений).

61 очко Лилларда

«Финикс Санз» обыграл «Филадельфию Сиксерс» со счетом 130:117 (23:27, 40:31, 32:32, 35:27).

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Девин Букер, набравший 35 очков и сделавший 9 подборов.

В составе «Сиксерс» Алек Беркс набрал 23 очка.

«Финикс» — девятый на Западе (33 победы, 39 поражений), «Филадельфия» — шестая на Востоке (42 победы, 29 поражений).

Другие результаты:

«Сакраменто» — «Нью-Орлеан» — 112:106 (27:29, 35:32, 32:23, 18:22)

«Вашингтон» — «Милуоки» — 113:126 (21:24, 35:42, 28:33, 29:27)

«Мемфис» — «Бостон» — 107:122 (17:24, 23:32, 33:27, 34:39)

«Орландо» — «Бруклин» — 96:108 (22:34, 21:26, 29:25, 24:23)

«Сан-Антонио» — «Хьюстон» — 123:105 (31:25, 35:24, 32:29, 25:27) 0