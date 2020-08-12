ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рубин» — «Локомотив»Судейские скандалы продолжаются. Бенефис Слуцкого затмил результат матча в Казани
  • 09:03
    • «Краснодар» начнет выступление в Лиге чемпионов с раунда плей-офф квалификации
  • 08:50
    • Слуцкий рассчитывает на пожизненную дисквалификацию Иванова
  • 08:39
    • «Спартак» претендует на защитника «Страсбура»
  • 08:11
    • 61 очко Лилларда в матче с «Далласом», «Финикс» обыграл «Филадельфию»
  • 00:09
    • «Шахтер» разгромил «Базель» и вышел в полуфинал Лиги Европы
    Все новости спорта

    61 очко Лилларда в матче с «Далласом», «Финикс» обыграл «Филадельфию»

    Баскетбол НБА Портленд Трэйл Блэйзерс Даллас Маверикс Финикс Санз Филадельфия Сиксерс Бруклин Нетс Орландо Мэджик Сан-Антонио Спёрс Хьюстон Рокетс Мемфис Гриззлиз Бостон Селтикс Вашингтон Уизардс Милуоки Бакс Сакраменто Кингз
    «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА.

    Дамиан Лиллард
    Дамиан Лиллард

    Встреча, которая прошла в Орландо, завершилась со счетом 134:131 (38:31, 28:27, 32:27, 36:36).

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Дамиан Лиллард, записавший на свой счет 61 очко. Второй показатель у Кармело Энтони — 26 очков и 8 подборов.

    У «Маверикс» самым активным стал Кристапс Порзингис, набравший 36 очков и сделавший 6 подборов. В активе Луки Дончича 25 очков и 8 подборов.

    «Даллас» занимает седьмое место в Западной конференции (43 победы, 31 поражение), а «Портленд» — восьмое (34 победы, 39 поражений).

    61 очко Лилларда

    «Финикс Санз» обыграл «Филадельфию Сиксерс» со счетом 130:117 (23:27, 40:31, 32:32, 35:27).

    Лучшей результативностью в составе победителей отметился Девин Букер, набравший 35 очков и сделавший 9 подборов.

    В составе «Сиксерс» Алек Беркс набрал 23 очка.

    «Финикс» — девятый на Западе (33 победы, 39 поражений), «Филадельфия» — шестая на Востоке (42 победы, 29 поражений).

    Другие результаты:

    «Сакраменто» — «Нью-Орлеан» — 112:106 (27:29, 35:32, 32:23, 18:22)
    «Вашингтон» — «Милуоки» — 113:126 (21:24, 35:42, 28:33, 29:27)
    «Мемфис» — «Бостон» — 107:122 (17:24, 23:32, 33:27, 34:39)
    «Орландо» — «Бруклин» — 96:108 (22:34, 21:26, 29:25, 24:23)
    «Сан-Антонио» — «Хьюстон» — 123:105 (31:25, 35:24, 32:29, 25:27) 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аталанта» не испугается ПСЖ
  • «Аталанта» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Поднимется ли «Рейнджерс» на первое место?
  • «Рейнджерс» — «Сент-Джонстон». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Смогут ли «Кэпс» обыграть «Айлендерс»?
  • «Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.67
  • Экспресс дня 12 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аталанта — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Сент-Джонстон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Торпедо — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Шанхай СИПГ — Ухань Чжоэр
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Динамо Брянск — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Крылья Советов — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Даллас — Нэшвилл
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •