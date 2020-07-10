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    УНИКC и «Локомотив-Кубань» получили соперников в Еврокубке

    Баскетбол Лига ВТБ Локомотив-Кубань УНИКС
    Состоялась жеребьевка группового этапа Еврокубка сезона-2020/21.

    Игроки УНИКСа
    Игроки УНИКСа

    В турнире примут участие две российские команды — УНИКС и «Локомотив-Кубань».

    Казанцы попали в группу А, где сыграют с «Ховентудом» (Испания), «Партизаном» (Сербия), «Рейер Венецией» (Италия), «Бахчешехир Колежи» (Турция) и «Буром» (Франция).

    Краснодарский клуб выступит в группе С. Соперниками «Локо» станут «Андорра», «Литкабелис» (Литва), «Виртус» (Италия), «Монако» и «Антверп Джайантс» (Бельгия).

    Группа В выглядит следующим образом: «Малага» (Испания), «Будучност» (Черногория), «Маккаби» (Ришон-ле-Цион, Израиль), «Брешия» (Италия), «Ратиофарм» (Германия) и «Булонь» (Франция).

    А в группе D выступят «Промитеас» (Греция), «Гран-Канария» (Испания), «Тренто» (Италия), «Цедевита-Олимпия» (Словения), «Бурсаспор» (Турция) и «Нантер» (Франция).

    Регулярный чемпионат состоится с 30 сентября по 16 декабря. 0

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