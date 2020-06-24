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    Защитник «Лейкерс» отказался доигрывать сезон НБА

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес ЛейкерсКоронавирус в спорте
    Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Эвери Брэдли не намерен доигрывать текущий сезон НБА в случае его возобновления.

    Эвери Брэдли
    Эвери Брэдли

    «Я предан моим товарищам по команде и клубу, но в конечном итоге играю в баскетбол для своей семьи. Поэтому в такое время я не могу себе представить, чтобы какое-либо решение подвергло здоровье и благополучие моей семьи даже малейшему риску», — цитирует Брэдли ESPN.

    Отмечается, что кандидатом на замену защитника является Джей Ар Смит, который выступал вместе с форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом в «Кливленде».

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    • Напомним, сезон НБА был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. В июне лигой был утвержден формат возобновления чемпионата с участием 22 команд. Рестарт запланирован на 31 июля, все матчи должны пройти в Орландо. До 24 июня игроки, не желающие участвовать в оставшихся матчах, должны сообщить о своем решении. К ним не будут применять никаких санкций, однако будет удержана зарплата за пропущенные игры. 0

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