Защитник «Лейкерс» отказался доигрывать сезон НБА

Защитникне намерен доигрывать текущий сезон НБА в случае его возобновления.

«Я предан моим товарищам по команде и клубу, но в конечном итоге играю в баскетбол для своей семьи. Поэтому в такое время я не могу себе представить, чтобы какое-либо решение подвергло здоровье и благополучие моей семьи даже малейшему риску», — цитирует Брэдли ESPN.

Отмечается, что кандидатом на замену защитника является Джей Ар Смит, который выступал вместе с форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом в «Кливленде».

Напомним, сезон НБА был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. В июне лигой был утвержден формат возобновления чемпионата с участием 22 команд. Рестарт запланирован на 31 июля, все матчи должны пройти в Орландо. До 24 июня игроки, не желающие участвовать в оставшихся матчах, должны сообщить о своем решении. К ним не будут применять никаких санкций, однако будет удержана зарплата за пропущенные игры. 0