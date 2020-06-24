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    Центровой «Денвера» Йокич заболел коронавирусом

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    Центровой «Денвера» Никола Йокич сдал положительный тест на коронавирус COVID-19, сообщает Eurohoops.

    Никола Йокич
    Никола Йокич

    Возвращение игрока из Сербии в США временно отложено. Коронавирус был обнаружен у Йокича на прошлой неделе.

    Болезнь протекает без симптомов. Ожидается, что Йокичу разрешат вернуться в Денвер к концу недели.

    Отметим, что Йокич пересекался с заболевшим коронавирусом форвардом «Партизана» Николой Янковичем.

    Янкович участвовал в товарищеской игре в Белграде, на которой присутствовал Йокич, а также теннисная звезда Новак Джокович.

    Матч состоялся 11 июня, за четыре дня до того, как «Партизан» объявил об обнаружении коронавируса у Янковича.

    Позже у Джоковича также был обнаружен коронавирус. Также заболели несколько теннисистов, участвовавшие в турнире, который организовывал серб. 0

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