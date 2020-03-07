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    «Лейкерс» переиграли «Милуоки», «Юта» победила «Бостон»

    Баскетбол НБА Финикс Санз Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Лейкерс Милуоки Бакс Даллас Маверикс Мемфис Гриззлиз Миннесота Тимбервулвз Орландо Мэджик Чикаго Буллз Индиана Пэйсерс Майами Хит Бостон Селтикс Юта Джаз Оклахома-Сити Тандер Нью-Йорк Никс Вашингтон Уизардс Атланта Хоукс Бруклин Нетс Сан-Антонио Спёрс
    В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации встречались лидеры Западной и Восточной конференций — «Лейкерс» и «Милуоки», где победу праздновал клуб из Лос-Анджелеса — 113:103 (19:22, 29:26, 39:28, 26:27).

    «Лейкерс» — «Милуоки»
    «Лейкерс» — «Милуоки»

    Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Леброн Джеймс, набравший 37 очков. Энтони Дэвис набрал 30 очков. В составе гостей дабл-дабл из 32 очков и 12 подборов оформил Яннис Адетокунбо.

    В других матчах дня «Бостон» проиграл «Юте» в домашнем матче — 94:99 (29:30, 20:32, 17:17, 28:20).

    За победителей 25 очков заработал Майк Конли. У проигравших 29 очков набрал Маркус Смарт. «Джаз» вышли на чистое 4-е место на Западе, обогнав «Хьюстон». «Бостон» остался на третьей позиции на Востоке.

    «Нью-Орлеан» переиграл «Майами» — 110:104 (32:26, 33:25, 24:23, 21:30).

    У победителей 20 очков набрал Джру Холидэй, еще 17 — Зайон Уильямсон. Джо Харт оформил дабл-дабл — 19 очков, 12 подборов. У проигравших 28 очков набрал Джимми Батлер.

    Другие результаты:

    «Бруклин» — «Сан-Антонио» — 139:120 (41:22, 34:32, 45:41, 19:25)
    «Вашингтон» — «Атланта» — 118:112 (33:34, 31:23, 29:18, 25:37)
    «Нью-Йорк» — «Оклахома» — 103:126 (20:27, 28:34, 30:34, 25:31)
    «Чикаго» — «Индиана» — 102:108 (25:29, 21:33, 26:27, 30:19)
    «Миннесота» — «Орландо» — 118:132 (24:29, 31:36, 28:37, 35:30)
    «Даллас» — «Мемфис» — 121:96 (33:28, 28:21, 34:16, 26:31)
    «Финикс» — «Портленд» 127:117 (34:22, 33:36, 28:24, 32:35) 0

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