«Милуоки» обыграл «Индиану», «Мемфис» разгромил «Бруклин»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАпринимал. Встреча прошла на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счетом 119:100 (36:23, 22:33, 31:23, 30:21).

В составе победителей самым результативным стал Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. Крис Миддлтон записал в свой актив 20 очков.

Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Ти Джей Уоррен, набравший 18 очков. Домантас Сабонис оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.

«Милуоки» одержал седьмую победу за последние восемь игр. «Индиана» в свою очередь прервала четырехматчевую победную серию.

«Милуоки» — «Индиана»

«Бруклин» с крупным счетом уступил «Мемфису» — 79:118 (23:22, 22:30, 20:30, 14:36).

Второй номер драфта НБА 2019 года Джа Морант («Мемфис») набрал 15 очков, собрал 7 подборов и отдал 5 передач.

Стоит отметить, что в предыдущем матче, в гостях с «Атлантой Хоукс», «Мемфис» также победил с отрывом в 39 очков.

«Бруклин» — «Мемфис»

Другие результаты:

«Портленд» — «Вашингтон» — 125:105 (37:30, 35:31, 28:18, 25:26)

«Даллас» — «Нью-Орлеан» — 127:123 ОТ (24:22, 33:33, 30:30, 25:27, 15:11)

«Миннесота» — «Чикаго» — 115:108 (22:29, 33:29, 33:21, 27:29)

«Майами» — «Орландо» — 116:113 (30:26, 30:29, 28:29, 28:29)

«Нью-Йорк» — «Юта» — 104:112 (26:35, 28:29, 24:29, 26:19)

«Детройт» — «Оклахома» — 107:114 (32:38, 32:31, 18:25, 25:20)

«Кливленд» — «Бостон» — 106:112 (27:28, 25:30, 25:23, 29:31) 0