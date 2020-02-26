«Милуоки» нанес поражение «Торонто», «Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАна выезде нанес поражение— 108:97 (25:27, 25:25, 34:19, 24:26).

В составе победителей самыми результативными стали форварды Крис Миддлтон (22 очка) и Яннис Адетокунбо (18 очков и 17 подборов). За «Торонто» 22 очка набрал форвард Паскаль Сиакам.

«Милуоки» (50-8) одержал четвертую победу подряд и продолжает лидировать не только в Восточной конференции. «Торонто» (42-16) идет вторым на Востоке.

В другом матче дня «Лос-Анджелес Лейкерс» дома одолел «Нью-Орлеан» со счетом 118:109 (30:26, 34:32, 24:28, 30:23).

Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 40 очков. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 21 очка и 14 подборов.

В составе «Нью-Орлеана» самым результативным стал Брэндон Ингрэм, набравший 34 очка. Зайон Уильямсон записал в свой актив 29 очков.

«Лейкерс» одержали шестую победу подряд. «Нью-Орлеан» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед подряд.

Другие результаты:

«Индиана» — «Шарлотт» 119:80 (35:25, 34:19, 25:11, 25:25)

«Чикаго» — «Оклахома» 122:124 (28:36, 27:36, 38:19, 29:33)

«Денвер» — «Детройт» 115:98 (29:23, 30:23, 23:26, 33:26)

«Портленд» — «Бостон» 106:118 (24:28, 24:28, 22:29, 36:33)

«Голден Стэйт» — «Сакраменто» 94:112 (22:33, 21:22, 30:26, 21:31) 0