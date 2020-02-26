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    «Милуоки» нанес поражение «Торонто», «Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан»

    Баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз Сакраменто Кингз Лос-Анджелес Лейкерс Портленд Трэйл Блэйзерс Бостон Селтикс Денвер Наггетс Детройт Пистонс Чикаго Буллз Оклахома-Сити Тандер Торонто Рэпторс Милуоки Бакс Шарлотт Хорнетс Индиана Пэйсерс
    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки» на выезде нанес поражение «Торонто» — 108:97 (25:27, 25:25, 34:19, 24:26).

    «Милуоки» — «Торонто»
    «Милуоки» — «Торонто»

    В составе победителей самыми результативными стали форварды Крис Миддлтон (22 очка) и Яннис Адетокунбо (18 очков и 17 подборов). За «Торонто» 22 очка набрал форвард Паскаль Сиакам.

    «Милуоки» (50-8) одержал четвертую победу подряд и продолжает лидировать не только в Восточной конференции. «Торонто» (42-16) идет вторым на Востоке.

    В другом матче дня «Лос-Анджелес Лейкерс» дома одолел «Нью-Орлеан» со счетом 118:109 (30:26, 34:32, 24:28, 30:23).

    Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 40 очков. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 21 очка и 14 подборов.

    В составе «Нью-Орлеана» самым результативным стал Брэндон Ингрэм, набравший 34 очка. Зайон Уильямсон записал в свой актив 29 очков.

    «Лейкерс» одержали шестую победу подряд. «Нью-Орлеан» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед подряд.

    Другие результаты:

    «Индиана» — «Шарлотт» 119:80 (35:25, 34:19, 25:11, 25:25)
    «Чикаго» — «Оклахома» 122:124 (28:36, 27:36, 38:19, 29:33)
    «Денвер» — «Детройт» 115:98 (29:23, 30:23, 23:26, 33:26)
    «Портленд» — «Бостон» 106:118 (24:28, 24:28, 22:29, 36:33)
    «Голден Стэйт» — «Сакраменто» 94:112 (22:33, 21:22, 30:26, 21:31) 0

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