Команда Джеймса победила команду Адетокунбо в Матче всех звезд

Состоялось главное событие Звездного уик-энда НБА. В Матче всех звезд команда Леброна Джеймса добыла победу над командой Янниса Адетокунбо — 157:155.

Фрагмент матча twitter.com/NBA 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

Самым результативным игроком встречи стал Кавай Леонард, набравший 30 очков. Леброн Джеймс записал себе в актив 23 очка, как и Крис Пол.

Адетокунбо оформил дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов, у Кемба Уокера в активе 23 очка. Джоэл Эмбиид записал на свое имя 22 очка и 10 подборов, у Руди Гобера — 21 очко и 11 подборов.

Отметим, что четвертая четверть проходила без контроля времени до тех пор, пока одна команда не набрала нужное количество очков. Число баллов — сумма набранных очков победителя первых трех четвертей плюс 24.

Под номером 24 Коби Брайант выступал на протяжении большей части карьеры в НБА. Решающее попадание на счету форварда команды Леброна Энтони Дэвиса. 0