«Милуоки» добыл девятую победу подряд, «Филадельфия» обыграла «Голден Стэйт»

добыл девятую победу подряд, разгромивв домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 151:131 (42:28, 46:35, 29:41, 34:27).

У «жуков» в отсутствии Янниса Адетокунбо самым результативным стал Крис Миддлтон — 51 очков и 10 подборов. Также дабл-дабл сделал Эрик Бледсо — 34 очка, 10 передач.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Брэдли Бил, набравший 47 очков. Томас Брайант оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов.

«Милуоки» (41-6) является лидером Восточной конференции, «Вашингтон» (15-31) — 12-й.

В другом матче дня «Филадельфия» на своей площадке переиграла «Голден Стэйт» со счетом 115:104 (26:27, 33:27, 27:28, 29:22).

Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов. Эл Хорфорд также оформил дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Д'Анджело Расселл, набравший 28 очков.

«Филадельфия» выиграла второй матч подряд и шестой из последних семи. «Голден Стэйт» потерпел четвертое поражение подряд.

«Филадельфия» (31-17) — пятая на Востоке, «Голден Стэйт» (10-38) — последний на Западе.

Другие результаты:

«Шарлотт» — «Нью-Йорк» 97:92 (15:26, 32:24, 21:16, 29:26)

«Кливленд» — «Нью-Орлеан» 111:125 (34:40, 31:34, 25:30, 21:21)

«Торонто» — «Атланта» 130:114 (33:23, 35:33, 29:27, 33:31)

«Мемфис» — «Денвер» 104:96 (31:18, 32:32, 19:16, 22:30)

«Майами» — «Бостон» 101:109 (28:36, 20:17, 28:27, 25:29)

«Даллас» — «Финикс» 104:133 (19:32, 36:28, 22:48, 27:25) 0