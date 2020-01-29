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    «Милуоки» добыл девятую победу подряд, «Филадельфия» обыграла «Голден Стэйт»

    Баскетбол НБА Финикс Санз Даллас Маверикс Вашингтон Уизардс Милуоки Бакс Бостон Селтикс Майами Хит Мемфис Гриззлиз Денвер Наггетс Торонто Рэпторс Атланта Хоукс Кливленд Кавальерс Нью-Йорк Никс Шарлотт Хорнетс Голден Стэйт Уорриорз Филадельфия Сиксерс
    «Милуоки» добыл девятую победу подряд, разгромив «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 151:131 (42:28, 46:35, 29:41, 34:27).

    «Милуоки» — «Вашингтон»
    «Милуоки» — «Вашингтон»

    У «жуков» в отсутствии Янниса Адетокунбо самым результативным стал Крис Миддлтон — 51 очков и 10 подборов. Также дабл-дабл сделал Эрик Бледсо — 34 очка, 10 передач.

    В составе проигравшей команды самым результативным стал Брэдли Бил, набравший 47 очков. Томас Брайант оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов.

    «Милуоки» (41-6) является лидером Восточной конференции, «Вашингтон» (15-31) — 12-й.

    В другом матче дня «Филадельфия» на своей площадке переиграла «Голден Стэйт» со счетом 115:104 (26:27, 33:27, 27:28, 29:22).

    Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов. Эл Хорфорд также оформил дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов.

    В составе проигравшей команды самым результативным стал Д'Анджело Расселл, набравший 28 очков.

    «Филадельфия» выиграла второй матч подряд и шестой из последних семи. «Голден Стэйт» потерпел четвертое поражение подряд.

    «Филадельфия» (31-17) — пятая на Востоке, «Голден Стэйт» (10-38) — последний на Западе.

    Другие результаты:

    «Шарлотт» — «Нью-Йорк» 97:92 (15:26, 32:24, 21:16, 29:26)
    «Кливленд» — «Нью-Орлеан» 111:125 (34:40, 31:34, 25:30, 21:21)
    «Торонто» — «Атланта» 130:114 (33:23, 35:33, 29:27, 33:31)
    «Мемфис» — «Денвер» 104:96 (31:18, 32:32, 19:16, 22:30)
    «Майами» — «Бостон» 101:109 (28:36, 20:17, 28:27, 25:29)
    «Даллас» — «Финикс» 104:133 (19:32, 36:28, 22:48, 27:25) 0

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