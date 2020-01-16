«Филадельфия» обыграла «Бруклин», «Миннесота» проиграла «Индиане»

на своем паркете обыгралав матче регулярного чемпионата НБА со счетом 117:106 (25:28, 29:29, 32:33, 31:16).

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Тобиас Харрис, который оформил дабл-дабл из 34 очков и 10 подборов. Бен Симмонс также оформил дабл-дабл, набрав 20 очков и сделав 11 результативных передач.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Спенсер Динуайдди, набравший 26 очков. Джарретт Аллен оформил дабл-дабл, набрав 17 очков и сделав 10 подборов.

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» (26-16) идет шестой, «Бруклин» (18-22) — восьмой.

В другом матче дня «Миннесота» уступила «Индиане» со счетом 99:104 (30:24, 29:30, 18:22, 22:28).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пэйсерс» Домантас Сабонис, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 13 подборов.

У «Тимбервулвз» дабл-даблом отметился Горгуи Дьенг (15 очков, 11 подборов), на счету Джарретта Калвера 17 очков.

«Миннесота» (15-25)- 12-я на Западе, «Индиане» (26-15) — пятая на Востоке.

Другие результаты:

«Бостон» — «Детройт» 103:116 (24:27, 35:30, 23:34, 21:25)

«Майами» — «Сан-Антонио» 106:100 (24:17, 27:34, 24:26, 31:23)

«Оклахома» — «Торонто» 121:130 (25:38, 30:35, 28:24, 38:33)

«Чикаго» — «Вашингтон» 115:106 (24:26, 31:34, 30:20, 30:26)

«Денвер» — «Шарлотт» 100:86 (28:25, 29:17, 17:27, 26:17) 0