«Клипперс» разгромили «Кливленд», «Хьюстон» уступил «Мемфису»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАпринимал. Встреча прошла на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой хозяев со счетом 121:110 (32:37, 35:24, 18:22, 36:27).

Самым результативным в составе победителей стал Джа Морант, набравший 26 очков. Диллон Брукс записал в свой актив 24 очка.

Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Джеймс Харден, набравший 40 очков. Клинт Капела оформил дабл-дабл, набрав 17 очков и сделав 16 подборов.

«Мемфис» одержал шестую победу кряду. «Хьюстон» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

Обзор матча

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Вестминстере и завершилась победой хозяев со счетом 128:103 (31:26, 35:24, 40:21, 22:32).

В составе победителей лучшей результативностью отметился Кавай Леонард, набравший 43 очка. Ивица Зубац оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Коллин Секстон, набравший 25 очков. Дариус Гарлэнд оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 передач.

Таким образом, «Клипперс» одержал третью победу за последние четыре игры. «Кливленд» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

Обзор матча

Другие результаты:

«Голден Стэйт» — «Даллас» — 97:124 (26:36, 21:29, 24:29, 26:30)

«Милуоки» — «Нью-Йорк» — 128:102 (29:23, 36:17, 43:36, 20:26)

«Бруклин» — «Юта» — 107:118 (26:30, 19:29, 29:29, 33:30)

«Атланта» — «Финикс» — 123:110 (28:25, 28:26, 28:32, 39:27) 0