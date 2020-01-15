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    «Клипперс» разгромили «Кливленд», «Хьюстон» уступил «Мемфису»

    Баскетбол НБА Атланта Хоукс Финикс Санз Хьюстон Рокетс Мемфис Гриззлиз Голден Стэйт Уорриорз Даллас Маверикс Юта Джаз Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Клипперс
    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой хозяев со счетом 121:110 (32:37, 35:24, 18:22, 36:27).

    Кавай Леонард
    Кавай Леонард

    Самым результативным в составе победителей стал Джа Морант, набравший 26 очков. Диллон Брукс записал в свой актив 24 очка.

    Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Джеймс Харден, набравший 40 очков. Клинт Капела оформил дабл-дабл, набрав 17 очков и сделав 16 подборов.

    «Мемфис» одержал шестую победу кряду. «Хьюстон» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

    Обзор матча

    В другом матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Вестминстере и завершилась победой хозяев со счетом 128:103 (31:26, 35:24, 40:21, 22:32).

    В составе победителей лучшей результативностью отметился Кавай Леонард, набравший 43 очка. Ивица Зубац оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов.

    В составе проигравшей команды самым результативным стал Коллин Секстон, набравший 25 очков. Дариус Гарлэнд оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 передач.

    Таким образом, «Клипперс» одержал третью победу за последние четыре игры. «Кливленд» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

    Обзор матча

    Другие результаты:

    «Голден Стэйт» — «Даллас» — 97:124 (26:36, 21:29, 24:29, 26:30)

    «Милуоки» — «Нью-Йорк» — 128:102 (29:23, 36:17, 43:36, 20:26)

    «Бруклин» — «Юта» — 107:118 (26:30, 19:29, 29:29, 33:30)

    «Атланта» — «Финикс» — 123:110 (28:25, 28:26, 28:32, 39:27) 0

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