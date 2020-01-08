«Лейкерс» разгромили «Никс», «Оклахома» дожала «Бруклин»

В матче игрового дня в регулярном чемпионате НБАна домашней площадке принимали победил с разгромным счетом 117:87 (26:21, 36:24, 23:25, 32:17).

Для «Лейкерс» эта победа стала шестой кряду.

Главным героем встречи стал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, который собрал коллекцию из 31 очка, 5 подборов, 5 передач, 2 перехватов и 1 блокшота. В активе Дуайта Ховарда 8 очков и 13 подборов. Близок к дабл-даблу был Рэджон Рондо (8 очков, 10 передач).

Самым результативным в составе «Нью-Йорка» стал защитник Ар Джей Барретт, в активе которого 19 очков. Дабл-даблом отметился Джулиус Рэндл (15 очков, 10 подборов).

Обзор матча

В другом матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Бруклин Нетс» на домашней площадке принимал «Оклахому Тандер» и уступил со счетом 103:111 ОТ (23:27, 25:22, 29:25, 24:27, 2:10).

Для «Бруклина» это поражение стало седьмым кряду.

Одним из главных героев встречи стал разыгрывающий «Оклахомы» Крис Пол, в активе которого 28 очков. Дабл-даблом в составе победителей отметился центровой Стивен Адамс (10 очков, 18 подборов). На счету Шая Жильжо-Александера 22 очка.

Обзор матча

Другие результаты:

«Мемфис» — «Миннесота» — 119:112 (27:32, 24:24, 31:28, 37:28)

«Финикс» — «Сакраменто» — 103:114 (29:26, 24:27, 34:25, 16:36)

«Торонто» — «Портленд» — 99:101 (24:15, 32:31, 22:23, 21:32)

«Кливленд» — «Детройт» — 113:115 (29:27, 38:27, 28:30, 18:31) 0