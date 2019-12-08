Пашутин вернулся в «Локомотив-Кубань»

«Локомотив-Кубань» на своем официальном сайте объявил о назначениина пост главного тренера команды.

Контракт краснодарского клуба с российским специалистом заключен до конца сезона.

На этом посту Пашутин сменил Луку Банки, который в ноябре ушел в отставку.

«С Пашутиным мы выиграли Кубок Европы и впервые приняли участие в Евролиге. С ним связаны одни из самых ярких страниц новейшей истории "Локомотива". Евгений — опытный и сильный тренер, умеющий играть на результат и знающий как подготовить команду к важным матчам.

Он должен передать свой опыт, характер и вернуть уверенность команде. Мы благодарны Богдану Карайчичу, он отработал важный отрезок, но провести его стабильно не удалось», — заявил президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев.

Пашутин в конце ноября покинул пост главного тренера саратовского «Автодора». «Локо» он тренировал с 2012 по 2014 год. 0