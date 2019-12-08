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    Пашутин вернулся в «Локомотив-Кубань»

    Баскетбол Локомотив-Кубань Лига ВТБ
    «Локомотив-Кубань» на своем официальном сайте объявил о назначении Евгения Пашутина на пост главного тренера команды.

    Евгений Пашутин
    Евгений Пашутин

    Контракт краснодарского клуба с российским специалистом заключен до конца сезона.

    На этом посту Пашутин сменил Луку Банки, который в ноябре ушел в отставку.

    «С Пашутиным мы выиграли Кубок Европы и впервые приняли участие в Евролиге. С ним связаны одни из самых ярких страниц новейшей истории "Локомотива". Евгений — опытный и сильный тренер, умеющий играть на результат и знающий как подготовить команду к важным матчам.

    Он должен передать свой опыт, характер и вернуть уверенность команде. Мы благодарны Богдану Карайчичу, он отработал важный отрезок, но провести его стабильно не удалось», — заявил президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев.

    Пашутин в конце ноября покинул пост главного тренера саратовского «Автодора». «Локо» он тренировал с 2012 по 2014 год. 0

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