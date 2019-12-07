«Милуоки» разгромил «Клипперс», «Майами» выиграл у «Вашингтона»

разгромилв домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 119:91 (30:15, 22:28, 35:19, 32:29).

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо , набравший 27 очков и сделавший 11 подборов. Еще 17 очков заработал Крис Миддлтон.

У проигравших 17 очков набрал Кавай Леонард, еще 13 — Пол Джордж. Ивица Зубац оформил дабл-дабл — 14 очков, 12 подборов.

«Бакс» выиграли 14-й матч подряд и укрепились на первом месте в регулярном чемпионате. «Клипперс» проиграли вторую встречу из последних 11 и остались на четвертом месте в Западной конференции.

В другом матче «Майами» дома победил «Вашингтон» со счетом 112:103 (27:28, 34:37, 25:20, 26:18).

Трипл-дабл в составе победителей оформил Джимми Батлер — 28 очков, 11 подборов, 11 передач. Бэм Адебайо отметился дабл-даблом — 24 очка, 13 подборов. У проигравших 23 очка набрал Брэдли Бил, дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов сделал Давис Бертанс.

«Хит» выиграли четвертый матч из последних пяти, «Уизардс» потерпел четвертое поражение в пяти встречах.

Другие результаты:

«Кливленд» — «Орландо» 87:93 (25:24, 22:28, 23:16, 17:25)

«Шарлотт» — «Бруклин» 104:111 (32:29, 25:26, 27:31, 20:25)

«Детройт» — «Индиана» 108:101 (32:19, 23:25, 16:31, 37:26)

«Чикаго» — «Голден Стэйт» 98:100 (28:23, 23:27, 32:27, 15:23)

«Бостон» — «Денвер» 108:95 (33:26, 20:19, 32:19, 23:31)

«Оклахома» — «Миннесота» 139:127 ОТ(30:27, 23:31, 41:39, 28:25, 17:5)

«Сан-Антонио» — «Сакраменто» 105:104 ОТ(21:17, 31:25, 17:30, 31:28, 5:4) 0