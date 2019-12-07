«Милуоки» разгромил «Клипперс», «Майами» выиграл у «Вашингтона»

Самым результативным в составе победителей стал
У проигравших 17 очков набрал Кавай Леонард, еще 13 — Пол Джордж. Ивица Зубац оформил дабл-дабл — 14 очков, 12 подборов.
«Бакс» выиграли 14-й матч подряд и укрепились на первом месте в регулярном чемпионате. «Клипперс» проиграли вторую встречу из последних 11 и остались на четвертом месте в Западной конференции.
В другом матче «Майами» дома победил «Вашингтон» со счетом 112:103 (27:28, 34:37, 25:20, 26:18).
Трипл-дабл в составе победителей оформил
«Хит» выиграли четвертый матч из последних пяти, «Уизардс» потерпел четвертое поражение в пяти встречах.
Другие результаты:
«Кливленд» — «Орландо» 87:93 (25:24, 22:28, 23:16, 17:25)
«Шарлотт» — «Бруклин» 104:111 (32:29, 25:26, 27:31, 20:25)
«Детройт» — «Индиана» 108:101 (32:19, 23:25, 16:31, 37:26)
«Чикаго» — «Голден Стэйт» 98:100 (28:23, 23:27, 32:27, 15:23)
«Бостон» — «Денвер» 108:95 (33:26, 20:19, 32:19, 23:31)
«Оклахома» — «Миннесота» 139:127 ОТ(30:27, 23:31, 41:39, 28:25, 17:5)
«Сан-Антонио» — «Сакраменто» 105:104 ОТ(21:17, 31:25, 17:30, 31:28, 5:4) 0