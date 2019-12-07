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    «Милуоки» разгромил «Клипперс», «Майами» выиграл у «Вашингтона»

    Баскетбол НБА Сан-Антонио Спёрс Сакраменто Кингз Милуоки Бакс Лос-Анджелес Клипперс Оклахома-Сити Тандер Миннесота Тимбервулвз Бостон Селтикс Денвер Наггетс Майами Хит Вашингтон Уизардс Голден Стэйт Уорриорз Чикаго Буллз Детройт Пистонс Индиана Пэйсерс Шарлотт Хорнетс Бруклин Нетс Кливленд Кавальерс Орландо Мэджик
    «Милуоки» разгромил «Лос-Анджелес Клипперс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 119:91 (30:15, 22:28, 35:19, 32:29).

    Яннис Адетокунбо
    Яннис Адетокунбо

    Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, набравший 27 очков и сделавший 11 подборов. Еще 17 очков заработал Крис Миддлтон.

    У проигравших 17 очков набрал Кавай Леонард, еще 13 — Пол Джордж. Ивица Зубац оформил дабл-дабл — 14 очков, 12 подборов.

    «Бакс» выиграли 14-й матч подряд и укрепились на первом месте в регулярном чемпионате. «Клипперс» проиграли вторую встречу из последних 11 и остались на четвертом месте в Западной конференции.

    В другом матче «Майами» дома победил «Вашингтон» со счетом 112:103 (27:28, 34:37, 25:20, 26:18).

    Трипл-дабл в составе победителей оформил Джимми Батлер — 28 очков, 11 подборов, 11 передач. Бэм Адебайо отметился дабл-даблом — 24 очка, 13 подборов. У проигравших 23 очка набрал Брэдли Бил, дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов сделал Давис Бертанс.

    «Хит» выиграли четвертый матч из последних пяти, «Уизардс» потерпел четвертое поражение в пяти встречах.

    Другие результаты:

    «Кливленд» — «Орландо» 87:93 (25:24, 22:28, 23:16, 17:25)
    «Шарлотт» — «Бруклин» 104:111 (32:29, 25:26, 27:31, 20:25)
    «Детройт» — «Индиана» 108:101 (32:19, 23:25, 16:31, 37:26)
    «Чикаго» — «Голден Стэйт» 98:100 (28:23, 23:27, 32:27, 15:23)
    «Бостон» — «Денвер» 108:95 (33:26, 20:19, 32:19, 23:31)
    «Оклахома» — «Миннесота» 139:127 ОТ(30:27, 23:31, 41:39, 28:25, 17:5)
    «Сан-Антонио» — «Сакраменто» 105:104 ОТ(21:17, 31:25, 17:30, 31:28, 5:4) 0

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