Базаревич не нашел плюсов в провальной игре

Главный тренер сборной Россииподвел итог поражения от Польши (74:79) в матче второй групповой стадии чемпионата мира.

«В тяжелой игре можно выделить плюсы, а в провальной — нет. Игроки понимают, что мы упустили отличную возможность.

Почему так произошло? Сложно анализировать по горячим следам, мы упустили преимущество в третьей четверти и не смогли вернуться, у Польши нашлись более опытные игроки, которые забивали свои броски.

Мы боролись, цеплялись, но не забили в концовке две свои открытые трешки. Соперники же их забили, поздравляем их», — цитирует Базаревича «Матч ТВ».

Россия сохранит шансы на выход в плей-офф только в том случае, если Венесуэла обыграет Аргентину. 0