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    Базаревич не нашел плюсов в провальной игре

    Сборная России Сборная Польши Чемпионат мира по баскетболу-2019 (м)
    Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подвел итог поражения от Польши (74:79) в матче второй групповой стадии чемпионата мира.

    Сергей Базаревич
    Сергей Базаревич

    «В тяжелой игре можно выделить плюсы, а в провальной — нет. Игроки понимают, что мы упустили отличную возможность.

    Почему так произошло? Сложно анализировать по горячим следам, мы упустили преимущество в третьей четверти и не смогли вернуться, у Польши нашлись более опытные игроки, которые забивали свои броски.

    Мы боролись, цеплялись, но не забили в концовке две свои открытые трешки. Соперники же их забили, поздравляем их», — цитирует Базаревича «Матч ТВ».

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