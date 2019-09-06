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    Сборная России проиграла Польше на чемпионате мира

    Чемпионат мира по баскетболу-2019 (м) Сборная России Сборная Польши Сборная Сербии
    Сборная России потерпела поражение от команды Польши в матче второго группового этапа чемпионата мира.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча группы I, которая прошла в Фошане, завершилась со счетом 79:74 (22:16, 18:18, 17:19, 17:26).

    Лучшими в составе российской команды стали Михаил Кулагин (21 очко), Семен Антонов (11 очков и 8 подборов) и Андрей Воронцевич (11 очков и 10 подборов).

    У поляков 18 очков набрал Адам Вачински, 14 — Матеуш Понитка.

    Сборная Польши возглавляет группу I, набрав 8 очков. Команда России набрала 6 очков и идет третьей.

    Дальнейшие перспективы россиян на турнире будут зависеть от исхода матча Аргентина — Венесуэла. Если победят аргентинцы, Россия потеряет шансы на выход в плей-офф.

    В матче группы J сборная Сербии нанесла крупное поражение Пуэрто-Рико — 90:47 (23:14, 26:12, 22:13, 19:8). 0

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