Сборная России проиграла Польше на чемпионате мира

Сборнаяпотерпела поражение от командыв матче второго группового этапа чемпионата мира.

Встреча группы I, которая прошла в Фошане, завершилась со счетом 79:74 (22:16, 18:18, 17:19, 17:26).

Лучшими в составе российской команды стали Михаил Кулагин (21 очко), Семен Антонов (11 очков и 8 подборов) и Андрей Воронцевич (11 очков и 10 подборов).

У поляков 18 очков набрал Адам Вачински, 14 — Матеуш Понитка.

Сборная Польши возглавляет группу I, набрав 8 очков. Команда России набрала 6 очков и идет третьей.

Дальнейшие перспективы россиян на турнире будут зависеть от исхода матча Аргентина — Венесуэла. Если победят аргентинцы, Россия потеряет шансы на выход в плей-офф.

В матче группы J сборная Сербии нанесла крупное поражение Пуэрто-Рико — 90:47 (23:14, 26:12, 22:13, 19:8). 0