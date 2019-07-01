«Бруклин» подпишет Дюранта и Ирвинга

подпишет нескольких новых игроков, о чем стало известно целому ряду авторитетных инсайдеров.

Сообщается, что форвард Кевин Дюрант заключит контракт на четыре года с зарплатой в 164 миллиона долларов. Защитник Кайри Ирвинг за четыре года заработает 140 миллионов. Центровой Деандре Джордан также пополнит состав «Нетс», но его условия пока неизвестны.

Показатели 27-летнего Ирвинга, выступавшего в прошлом сезоне за «Бостон» — 67 матчей в регулярном чемпионате НБА, 23,8 очка, 6,9 передач, 5,0 подборов за матч. В девяти матчах плей-офф в его активе 21,3 очка, 7,0 передач и 4,3 подбора. 0