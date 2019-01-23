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    «Торонто» выиграл у «Сакраменто», «Оклахома» победила «Портленд»

    НБА Торонто Рэпторс Сакраменто Кингз Оклахома-Сити Тандер Портленд Трэйл Блэйзерс Даллас Маверикс Лос-Анджелес Клипперс Финикс Санз Миннесота Тимбервулвз
    «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

    Расселл Уэстбрук
    Расселл Уэстбрук
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    Встреча, которая прошла в Торонто, завершилась со счетом 120:105 (29:34, 31:22, 28:22, 32:27).

    В составе победителей по 19 очков набрали Фред Ванвлит и Кайл Лоури, 18 — у Паскаля Сиакама. Дабл-даблом из 15 очков и 10 поборов отметился Серж Ибака. Кавай Леонард участия в матче не принимал.

    У проигравших выделялся Марвин Багли III, который оформил дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов.

    «Торонто» занимает второе место в Восточной конференции (36 побед, 13 поражений), «Сакраменто» идет десятым на Западе (24 победы, 24 поражения).

    «Торонто» — «Сакраменто»

    «Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке победила «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счетом 123:114 (25:25, 37:30, 31:32, 30:27).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард «Тандер» Пол Джордж, набравший 36 очков. Очередным трипл-даблом отметился Расселл Уэстбрук — 29 очков, 14 передач, 10 подборов.

    В составе «Трэйл Блэйзерс» 34 очка набрал Дамиан Лиллард, 31 — у Си Джея Макколлума. Дабл-дабл из 22 очков и 15 подборов оформил Юсуф Нуркич.

    В турнирной таблице Западной конференции «Оклахома» занимает третье место (29 побед, 18 поражений), а «Портленд» — четвертое (29 побед, 20 поражений).

    «Оклахома» — «Портленд»

    Другие результаты:

    «Даллас» — «Клипперс» — 106:98 (26:29, 32:27, 20:17, 28:25)
    «Финикс» — «Миннесота» — 91:118 (27:32, 22:32, 22:29, 20:25) 0

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