«Торонто» выиграл у «Сакраменто», «Оклахома» победила «Портленд»

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, которая прошла в Торонто, завершилась со счетом 120:105 (29:34, 31:22, 28:22, 32:27).

В составе победителей по 19 очков набрали Фред Ванвлит и Кайл Лоури, 18 — у Паскаля Сиакама. Дабл-даблом из 15 очков и 10 поборов отметился Серж Ибака. Кавай Леонард участия в матче не принимал.

У проигравших выделялся Марвин Багли III, который оформил дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов.

«Торонто» занимает второе место в Восточной конференции (36 побед, 13 поражений), «Сакраменто» идет десятым на Западе (24 победы, 24 поражения).

«Торонто» — «Сакраменто»

«Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке победила «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счетом 123:114 (25:25, 37:30, 31:32, 30:27).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Тандер» Пол Джордж, набравший 36 очков. Очередным трипл-даблом отметился Расселл Уэстбрук — 29 очков, 14 передач, 10 подборов.

В составе «Трэйл Блэйзерс» 34 очка набрал Дамиан Лиллард, 31 — у Си Джея Макколлума. Дабл-дабл из 22 очков и 15 подборов оформил Юсуф Нуркич.

В турнирной таблице Западной конференции «Оклахома» занимает третье место (29 побед, 18 поражений), а «Портленд» — четвертое (29 побед, 20 поражений).

«Оклахома» — «Портленд»

Другие результаты:

«Даллас» — «Клипперс» — 106:98 (26:29, 32:27, 20:17, 28:25)

«Финикс» — «Миннесота» — 91:118 (27:32, 22:32, 22:29, 20:25) 0