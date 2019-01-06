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    «Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто», «Нью-Орлеан» разгромил «Кливленд»

    НБА Денвер Наггетс Шарлотт Хорнетс Юта Джаз Детройт Пистонс Филадельфия Сиксерс Даллас Маверикс Кливленд Кавальерс Сан-Антонио Спёрс Мемфис Гриззлиз Милуоки Бакс Торонто Рэпторс Портленд Трэйл Блэйзерс Хьюстон Рокетс Сакраменто Кингз Голден Стэйт Уорриорз
    «Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто» со счетом 127:123 (43:29, 27:40, 26:34, 31:20) в матче регулярного чемпионата НБА.

    Стефен Карри
    Стефен Карри
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    В составе победителей 42 очка набрал Стефен Карри, еще 29 добавил Кевин Дюрант. Самым результативным игроком «Кингз» стал Бадди Хилд.

    «Голден Стэйт» (26 побед, 14 поражений) расположился на третьей строке в Западной конференции, «Сакраменто» (19 побед, 20 поражений) — 10-й.

    В другом матче дня «Нью-Орлеан» крупно обыграл «Кливленд» — 133:98 (28:26, 33:26, 37:20, 35:26).

    По 22 очка в составе победителей набрали Джулиус Рэндл и Джру Холидей, 20 — у Энтони Дэвиса. В активе защитника «Кливленда» Джордана Кларксона 23 очка.

    «Нью-Орлеан» (18 побед, 22 поражения) — 14-й на Западе, «Кливленд» (9-31) — 15-й на Востоке.

    Другие результаты:

    «Денвер» — «Шарлотт» 123:110 (31:26, 27:30, 31:28, 34:26)
    «Детройт» — «Юта» 105:110 (31:13, 22:35, 25:28, 27:34)
    «Филадельфия» — «Даллас» 106:100 (31:26, 28:25, 28:19, 19:30)
    «Сан-Антонио» — «Мемфис» 108:88 (27:25, 37:19, 24:22, 20:22)
    «Милуоки» — «Торонто» 116:123 (34:27, 23:29, 25:35, 34:32)
    «Портленд» — «Хьюстон» 110:101 (30:30, 29:16, 27:31, 24:24) 0

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