«Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто», «Нью-Орлеан» разгромил «Кливленд»

В составе победителей 42 очка набрал Стефен Карри, еще 29 добавил Кевин Дюрант. Самым результативным игроком «Кингз» стал Бадди Хилд.
«Голден Стэйт» (26 побед, 14 поражений) расположился на третьей строке в Западной конференции, «Сакраменто» (19 побед, 20 поражений) — 10-й.
В другом матче дня «Нью-Орлеан» крупно обыграл «Кливленд» — 133:98 (28:26, 33:26, 37:20, 35:26).
По 22 очка в составе победителей набрали Джулиус Рэндл и Джру Холидей, 20 — у Энтони Дэвиса. В активе защитника «Кливленда» Джордана Кларксона 23 очка.
«Нью-Орлеан» (18 побед, 22 поражения) — 14-й на Западе, «Кливленд» (9-31) — 15-й на Востоке.
Другие результаты:
«Денвер» — «Шарлотт» 123:110 (31:26, 27:30, 31:28, 34:26)
«Детройт» — «Юта» 105:110 (31:13, 22:35, 25:28, 27:34)
«Филадельфия» — «Даллас» 106:100 (31:26, 28:25, 28:19, 19:30)
«Сан-Антонио» — «Мемфис» 108:88 (27:25, 37:19, 24:22, 20:22)
«Милуоки» — «Торонто» 116:123 (34:27, 23:29, 25:35, 34:32)
«Портленд» — «Хьюстон» 110:101 (30:30, 29:16, 27:31, 24:24) 0