«Голден Стэйт» разгромил «Портленд», «Кливленд» одержал третью победу в сезоне

уверенно победилв матче регулярного чемпионата НБА со счетом 125:97 (24:27, 35:17, 33:29, 33:24).

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Самым результативным игроком в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 32 очка. Еще 31 балл заработал Клэй Томпсон. У «Портленда» 23 очка набрал Дэмьен Лиллард.

«Воины» (13-7) прервали серию из четырёх поражений и поднялись на 3-е место в турнирной таблице Западной коефренции. Для гостей (12-7) это второе поражение подряд, они — шестые.

В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Кливленд» (3-14) одержал третью победу в сезоне, обыграв на выезде «Филадельфию» (13-8) — 121:112 (31:23, 23:31, 30:29, 37:29).

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Родни Худ, набравший 25 очков. 23 балла в активе новичка Коллина Секстона.

В составе «Филадельфии» дабл-даблами отметились Джоэл Эмбиид (24 очка и 12 подборов) и Бен Симмонс (22 балла и 10 результативных передач).

Другие результаты:

«Бруклин» — «Миннесота» 102:112 (26:22, 23:32, 23:35, 30:23)

«Клипперс» — «Мемфис» 112:107 ОТ(16:22, 28:30, 31:18, 23:28, 14:9)

«Детройт» — «Хьюстон» 116:111 (34:30, 27:26, 17:23, 20:19, 18:13)

«Торонто» — «Вашингтон» 125:107 (38:26, 32:36, 31:25, 24:20)

«Атланта» — «Бостон» 96:114 (23:45, 22:16, 19:21, 32:32)

«Нью-Йорк» — «Нью-Орлеан» 114:109 (28:34, 31:26, 28:30, 27:19)

«Индиана» — «Сан-Антонио» 100:111 (23:29, 22:25, 24:28, 31:29)

«Чикаго» — «Майами» 96:103 (26:28, 13:32, 30:18, 27:25)

Оклахома — Шарлотт 109:104 (33:31, 29:26, 27:23, 20:24)

«Милуоки» — «Финикс» 114:116 (30:34, 31:30, 29:27, 24:25)

«Денвер» — «Орландо» 112:87 (21:19, 33:22, 26:27, 32:19)

«Лейкерс» — «Юта» 90:83 (22:16, 16:22, 26:25, 26:20) 0