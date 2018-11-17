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    43 очка Ирвинга помогли «Бостону» обыграть «Торонто»

    НБА Бостон Селтикс Бруклин Нетс Вашингтон Уизардс Майами Хит Мемфис Гриззлиз Милуоки Бакс Миннесота Тимбервулвз Нью-Йорк Никс
    В рамках регялурного чемпионата НБА «Бостон» дома нанес «Торонто» третье подряд поражение, взяв верх в овертайме — 123:116 ОТ (30:27, 24:25, 24:30, 29:25, 16:9).

    Кайри Ирвинг
    Кайри Ирвинг
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    Самым результативным игроком встречи стал защитник «кельтов» Кайри Ирвинг, оформивший дабл-дабл из 43 очков и 11 результативных передач. 21 балл в активе Джейсона Тейтума. В составе канадской команды дабл-дабл из 31 очка и 15 подборов оформил Кавай Леонард. 21 балл на счету Сержа Ибаки.

    «Нью-Орлеан» на своем паркете переиграл «Нью-Йорк» — 129:124 (16:32, 38:32, 34:32, 41:28). «Никс» проиграл четвертую встречу кряду. Самым результативным игроком стал форвард победителей Энтони Дэвиc, набравший 43 очка.

    «Филадельфия» в игре с «Ютой» дома добыла первую победу при недавно перешедшем из «Миннесоты» Джимми Батлере — 113:107 (38:24, 16:28, 32:32, 27:23).

    В составе победителей самым результативным игроком встречи стал Батлер, набравший 28 очков. 23 балла в активе Джоэла Эмбиида. У гостей 31 очко набрал Донован Митчелл, реализовавший лишь 1 бросок из 11 из-за дуги. Дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов оформил Руди Гобер.

    Другие результаты:

    «Индиана» — «Майами» — 99:91 (18:27, 32:16, 22:24, 27:24)

    «Вашингтон» — «Бруклин» — 104:115 (30:26, 24:30, 25:35, 25:24)

    «Мемфис» — «Сакраменто» — 112:104 (29:28, 33:23, 25:27, 25:26)

    «Миннесота» — «Портленд» — 112:96 (29:21, 26:22, 28:24, 29:29)

    «Милуоки» — «Чикаго» — 123:104 (27:40, 18:23, 46:17, 32:24) 0

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